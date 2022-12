Śląskie: Modernizacja katowickiego węzła kolejowego nie ruszy do czerwca 2023 r.

Modernizacja katowickiego węzła kolejowego, obejmująca m.in. rozbudowę głównej linii przez Katowice, nie ruszy co najmniej do czerwca 2023 r. – wynika z informacji PKP Polskich Linii Kolejowych. Przewoźnicy dostali informacje o przesunięciu rozpoczęcia inwestycji.

W trakcie prac nad aktualnym rozkładem jazdy na kolei, który wszedł w życie 11 grudnia br., zarządca kolejowej infrastruktury informował przewoźników o planowanych w nim ograniczeniach możliwości utrzymania części ofert w związku z rozpoczynającym się remontem węzła kolejowego Katowice. Informacja taka dotarła też do władz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dotującej m.in. dodatkowe pociągi na odcinku Katowice - Sławków.

W tym kontekście PAP zapytała służby prasowe PLK o zasięg i skalę przewidywanych ograniczeń przepustowości węzła Katowice oraz ich przewidywany wpływ na rozkład jazdy. W odpowiedzi Katarzyna Głowacka z biura prasowego PLK napisała, że "przepustowość na terenie katowickiego węzła kolejowego zostanie utrzymana na obecnym poziomie przynajmniej do czerwca 2023 r."

"Przewoźnicy otrzymali informację o przesunięciu terminu rozpoczęcia inwestycji i mogą korzystać z dostępu do infrastruktury kolejowej. Decyzję o trasach przejazdów i miejscach zatrzymania pociągów podejmuje przewoźnik" - dodała Głowacka.

Kontekst to proces przygotowań do wielomiliardowych unijnych inwestycji PLK, zakładających m.in. rozbudowę katowickiego węzła kolejowego. Planowana jest rozbudowa głównych linii kolejowych, umożliwiająca rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od pozostałego. Jest to zgodne z planami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczącymi uruchomienia Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych kierunków transportu publicznego w GZM na połączeniach kolejowych.

Przedsięwzięcie PKP PLK pod nazwą: "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odc. Będzin - Katowice - Tychy - Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice" przygotowano pierwotnie pod kątem unijnego instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF - Connecting Europe Facility) na lata 2014-20.

Finansowanie z CEF w perspektywie 2014-20 wystarczyło na rozpoczęcie niewielkiej części prac w terenie (przebudowywany obecnie odcinek Most Wisła w Goczałkowicach Zdroju - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg) oraz na przygotowanie dokumentacji dla pozostałych odcinków.

W lipcu br. PKP PLK podały, że poszczególne projekty dot. rozbudowy odcinków: Będzin - Katowice Szopienice Płd., Katowice Szopienice Płd. - Katowice Piotrowice oraz Tychy - Goczałkowice Zdrój (Most Wisła) uzyskały dofinansowanie z CEF w wysokości 85 proc. oszacowanej wartości zadań - łącznie 937 mln euro.

W styczniu br. PLK ogłosiły przetargi na prace m.in. na odcinkach: Będzin - Katowice Szopienice Południowe oraz Tychy - Most Wisła. W pierwszym z tych postępowań przy budżecie 980 mln zł brutto najtańszą ofertę złożyła spółka ZUE - za 1,416 mld zł. W przetargu na odcinek Tychy - Most Wisła o budżecie 1,154 mld zł brutto najtańszą z ofert, za 1,253 mld zł, okazała się złożona przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.

Największy przetarg, na odcinek Katowice Szopienice - Katowice - Katowice Piotrowice (z przebudową stacji Katowice), ruszył w lutym br. Najtańszą ofertę, za 5,576 mld zł brutto, złożył w nim Budimex, kolejne: konsorcjum Torpol i Intop Warszawa (5,748 mld zł), konsorcjum ZUE, Mota-Engil i Track Tec (5,948 mld zł), konsorcjum Intercor i Stecol Corporation (6,015 mld zł) oraz PORR i Trakcja System (6,636 mld zł brutto).

We wszystkich tych postępowaniach zakładano wykorzystanie aukcji elektronicznej. Dotąd w żadnym z nich nie poinformowano o wynikach takiej aukcji ani o wyborze wykonawców.

PLK, ogłaszając przetarg dla linii przez Katowice sygnalizowały wolę wybrania wykonawcy na przełomie III i IV kwartału br. oraz rozpoczęcia prac w terenie - na początku 2023 r. Ostatnia zmiana specyfikacji tego postępowania m.in. zakładała związanie oferentów ich ofertami do 18 października br.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl