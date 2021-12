Śląskie: Na remontowanej drodze nr 948 najnowsze wysokomodyfikowane asfalty Orlenu

Na remontowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach drodze nr 948 w Kobiernicach powstał odcinek, na którym po raz pierwszy wykorzystano nowe asfalty wysokomodyfikowane spółki Orlen Asfalt - wynika z informacji producenta.

Remont DW948 w woj. śląskim trwa od lata br. - planowo do III kw. 2024 r.

Jak podał Orlen Asfalt w komunikacie, w nowym produkcie spółki, który znajdzie się w jej regularnej ofercie w przyszłym roku, po raz pierwszy w Polsce połączono technologię wysokiej modyfikacji asfaltów polimerami (HiMA (Higly Modified Asphalt) z technologią WMA (Warm Mixed Asphalt).

Technologia polega na wykorzystaniu dodatków, które oddziałując na lepiszcze asfaltowe, pozwalają na wyprodukowanie i wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych w niższej temperaturze.

Wykorzystanie tej technologii ma przekładać się na mniejsze zużycie energii koniecznej do podgrzania składników mieszanki mineralno-asfaltowej, zarówno na etapie produkcji w wytwórni, jak i podczas budowy nawierzchni drogowych - i prowadzić w ten sposób do zmniejszenia śladu węglowego.

Prace nad połączeniem technologii HiMA i WMA biuro badań, rozwoju i innowacji Orlen Asfalt prowadziło od 2018 r. Zwieńczeniem projektu było zastosowanie na początku grudnia br. opracowanego rozwiązania na drodze wojewódzkiej nr 948 w Kobiernicach w Małopolsce - w granicach woj. śląskiego.

Prace te wykonano w ramach przebudowy liczącego 17,5 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 948 od skrzyżowania z drogą krajową nr 52 w Kobiernicach do Żywca. Tę jedną z większych inwestycji w regionie w całości finansowanych przez województwo katowicki ZDW zamówił pod koniec kwietnia br.

Wartą łącznie 215 mln zł brutto umowę wykonuje konsorcjum spółki Strabag Infrastruktura Południe i przedsiębiorstwa IMB - Podbeskidzie. Termin zakończenia prac ustalono na 30 października 2014 r.

Cała droga nr 948 między Żywcem a Oświęcimiem liczy ok. 49 km. Do przebudowy przewidziano liczący ok. 17,5 km odcinek między Żywcem (skrzyżowanie z drogą nr 946) i Kobiernicami (rondo z drogą nr 52) na terenie gmin Porąbka i Czernichów oraz miasta Żywiec. Fragment tej drogi przebiega po zaporze Jeziora Żywieckiego w Tresnej, inny - wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego.

Inwestycja dotycząca drogi nr 948 jest finansowana w całości z budżetu woj. śląskiego.

