Śląskie: Nabór wniosków o rządowe dotacje do remontów dróg na 2024 r.

Nabór wniosków o dotacje do remontów dróg samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na 2024 r. ogłosił Śląski Urząd Wojewódzki. Pula środków to 177,7 mln zł – w podziale po połowie na zadania gminne i powiatowe. Wnioski można składać do 19 lipca br.

"Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z województwa śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych bądź dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r." - przekazano w newsletterze urzędu wojewódzkiego.

Jak podano, wartość dofinansowania pojedynczego projektu będzie mogła wynieść do 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków RFRD do poszczególnych zadań zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy o RFRD. Pula środków wynosi 177,7 mln zł - w podziale po połowie między drogi gminne i powiatowe (wojewoda zastrzegł możliwość przesunięć).

Zadania mogą mieć również charakter wieloletni (dłuższy, niż 12 miesięcy). Limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie, w tym z lat poprzednich, nie może jednak przekroczyć w każdym roku - w 2025 r. i w kolejnych latach - kwoty 56,5 mln zł. Wnioski można składać do 19 lipca br.

W lipcu ub. roku wojewoda śląski ogłosił nabór wniosków do RFRD na 2023 r., obejmujących m.in. przebudowę, rozbudowę bądź remonty dróg samorządowych, z pulą środków 81,2 mln zł (również w podziale po połowie między drogi gminne i powiatowe).

W tym roku wojewoda ogłaszał kolejne nabory o dofinansowanie projektów polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych w ramach RFRD na 2023 r. oraz na inwestycjach w bezpieczeństwo ruchu drogowego, chroniących przede wszystkim pieszych i rowerzystów na ten rok - oba z pulami środków po 51,2 mln zł.

Według danych wojewody z lutego br., w woj. śląskim dofinansowanych w tym roku z RFRD ma zostać 87 zadań: 31 powiatowych i 56 gminnych. Zakładają one budowę, przebudowę lub remonty 128 kilometrów dróg: 62 km powiatowych i 66 km gminnych. Limit na dofinansowanie zadań w regionie to 139,1 mln zł: 69 mln zł na zadania powiatowe i 70,1 mln zł gminne.

Zgodnie z tymi samymi danymi w kraju w ramach RFRD wsparcie uzyska w br. 1780 zadań, w tym 538 powiatowych i 1242 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi blisko 1,4 mld zł, a zadań powiatowych ponad 1,2 mld zł, zaś wartość dofinansowania zadań na drogach obronnych to 500 mln zł. Premier zatwierdził też dofinansowanie 18 zadań miejskich.

W ramach RFRD w latach 2019-22 r. w całym kraju na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczono prawie 13 mld zł. Wsparcie z tego programu trafia na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym.

Rządowe dotacje na drogi trafiają też do samorządów w ramach pomocy państwa w związku z naprawą infrastruktury po klęskach żywiołowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych.

