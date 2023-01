Śląskie: Nabór wniosków o rządowe dotacje do remontów dróg samorządowych

Nabór wniosków o dotacje do remontów dróg samorządowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na ten rok ogłosił Śląski Urząd Wojewódzkich. Pula środków to 51,3 mln zł. W ub. roku urząd przeprowadził już nabór na inwestycje z RFRD w regionie w 2023 r. z pulą 81,2 mln zł.

"Wojewoda śląski zaprasza gminy i powiaty z woj. śląskiego do składania wniosków o dofinansowanie projektów polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych w ramach RFRD na 2023 r." - przekazano w rozesłanej w czwartek wieczorem informacji urzędu wojewódzkiego.

Jak podano, przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu będzie mogła wynieść maksymalnie 30 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do poszczególnych zadań zostanie ustalona zgodnie z przepisami ustawy o RFRD. Pula środków wynosi 51,3 mln zł - w podziale po połowie między drogi gminne i powiatowe. Maksymalny okres realizacji zadania to 12 miesięcy. Wnioski można składać do 2 lutego br.

W lipcu ub. roku wojewoda śląski ogłosił trwający do 29 sierpnia 2022 r. nabór wniosków do RFRD na 2023 r., obejmujących m.in. przebudowę, rozbudowę bądź remonty dróg samorządowych, z pulą środków 81,2 mln zł (również w podziale po połowie między drogi gminne i powiatowe). W tamtym naborze zastrzeżono m.in., że limit zaciągniętych zobowiązań na zadania wieloletnie (w tym zadań z lat poprzednich) nie może przekraczać w każdym roku (w 2024 r. i kolejnych) kwoty 57,9 mln zł.

Ogłaszając podział środków z RFRD na 2022 r. w lutym ub. roku wojewoda śląski informował, że 150,1 mln zł dotacji z tego źródła wesprze ogółem wykonanie 114 inwestycji lokalnych samorządów na terenie woj. śląskiego. Dotacje miały przełożyć się na prace na 89 km dróg powiatowych i 81 km dróg gminnych; 23 z tych projektów to zadania kontynuowane z poprzednich lat.

Niektóre wskazane przez urząd ubiegłoroczne inwestycje to: 3,5 mln zł dofinansowania na przebudowę ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach (pow. tarnogórski - od sierpnia 2022 do lipca 2023 r.) czy 4,7 mln zł dofinansowania na przebudowę układu drogowego i mostu w Ciścu (pow. Węgierska Górka - od lipca 2022 do czerwca 2023).

Niezależnie w grudniu 2021 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała o dofinansowaniu w ramach RFRD 51 obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich w skali kraju (premier przyznał na ten cel niemal 2,4 mld zł).

Wśród dofinansowanych przedsięwzięć obwodnicowych sześć jest z woj. śląskiego: trasa N-S w Rudzie Śląskiej od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli (DW925 - jako obwodnica północnych dzielnic miasta), budowa obwodnicy Sośnicowic (DW408 i DW919), północno-zachodnia obwodnica Raciborza (DW935), obwodnica centrum Zabrza z przebudową ul. Hagera (DW921), obwodnica Koziegłów (DW789) i dokończenie południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935.

W latach 2016-2021 do regionu trafiło z RFRD (także gdy program dotacyjny w tym zakresie nosił jeszcze nazwę Funduszu Dróg Samorządowych) ogółem 770 mln zł - w tym ponad 363 mln zł dla gmin i ponad 407 mln zł dla powiatów. Zrealizowano 546 zadań na 608 km dróg: 359 na drogach gminnych (291 km) i 187 na drogach powiatowych (317 km).

Rządowe dotacje na drogi trafiają też do samorządów w ramach pomocy państwa w związku z naprawą infrastruktury po klęskach żywiołowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Programu Inwestycji Strategicznych.

