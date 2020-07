Śląskie: Nadal ponad 580 górników z koronawirusem; 21 nowych zachorowań w PGG

Ponad 580 górników - z przeszło 6,7 tys. wszystkich pracowników kopalń, u których od początku epidemii potwierdzono SARS-CoV-2 - nadal zmaga się z koronawirusem – wynika z danych spółek węglowych. W sobotę w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) przybyło 21 nowych przypadków zakażenia.

Obecnie - jak poinformowały w sobotę PGG i JSW - zakażonych jest 238 pracowników PGG, 185 górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) oraz - według danych z piątku - 159 pracowników prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

W minioną środę przebadano ponad 300 pracowników Silesii, potwierdzając zakażenie u 72 osób. Decyzją wojewody śląskiego w najbliższy wtorek wymazy do badań będą pobrane od kolejnych 300 górników z tego zakładu, gdzie łącznie zachorowały dotąd 183 osoby; 24 z nich wyzdrowiały.

W piątek badania przesiewowe trwały też w należących do PGG kopalniach Chwałowice w Rybniku (do soboty potwierdzono tam 48 zakażeń) oraz Bielszowice w Rudzie Śląskiej (w sobotę liczba zakażonych wzrosła tam o 12, do 116 przypadków). Łącznie w obu kopalniach przebadano ponad 800 osób. Wyniki testów spodziewane są w najbliższych dniach.

Łącznie od początku epidemii do soboty w kopalniach PGG koronawirusem zaraziło się 2137 pracowników (od piątku wzrost o 21 przypadków), z których 1899 (88,9 proc.) wyzdrowiało - od piątku przybyło dwóch ozdrowieńców. Choruje 238 osób, a 423 są w kwarantannie.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej zakaziło się dotąd 4014 osób (od piątku nie przybyło nowych przypadków), a wyzdrowiało 3829 (prawie 95,4 proc.) - przybyło 5 ozdrowieńców. 37 pracowników JSW jest nadal w kwarantannie. Choruje 185 osób.

Ogółem od początku epidemii do soboty koronawirusem zaraziło się 6741 pracowników trzech górniczych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, z których 6318 wyzdrowiało (ponad 93,7 proc.). Dane te, oprócz JSW i PGG, obejmują także należącą do spółki Węglokoks Kraj kopalnię Bobrek, gdzie na początku lipca wyzdrowiało już wszystkich 590 zakażonych górników; nie obejmują natomiast prywatnej kopalni Silesia, gdzie zachorowały 183 osoby, a wyzdrowiały 24.

Według danych sanepidu, w woj. śląskim - gdzie odnotowano najwięcej w kraju zakażeń - do soboty koronawirusa wykryto u 15 tys. 153 osób (w sobotę poinformowano o 188 nowych przypadkach zakażenia), z których 382 zmarły. W regionie wyzdrowiało 12 tys. 829 osób, czyli blisko 84,7 proc. wszystkich zakażonych.