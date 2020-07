Śląskie: Nowa stacja demineralizacji wody w Elektrowni Łagisza

Kosztem ponad 40 mln zł grupa Tauron uruchomiła nową stację demineralizacji wody w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Zasilana wodami pobliskiej rzeki Przemszy instalacja zapewni elektrowni ciągłość dostaw wody o wymaganych parametrach.

W Elektrowni Łagisza pracuje jedna z najnowocześniejszych jednostek wytwórczych Taurona - oddany do użytku 11 lat temu blok węglowy o mocy 460 megawatów, którego działanie wymaga m.in. dużych ilości wody - jej niewłaściwa jakość może prowadzić do korozji i awarii.

Dotychczasowa instalacja demineralizacji była zasilana wodami odpadowymi z wysłużonych bloków energetycznych o mocy 120 megawatów. Perspektywa ich trwałego wyłączenia z ruchu była jedną z przesłanek decyzji o nowej inwestycji. W obecnej stacji proces wstępnego uzdatniania dostosowano do parametrów wody z nowego źródła - rzeki Przemszy.

Przedstawiciele Taurona wskazują, iż czystość wody ma duże znaczenie dla bezawaryjnej produkcji prądu i ciepła w elektrowniach. Nieodpowiednia woda przyczynia się do odkładania osadów ograniczających przewodność cieplną - to jedna z przyczyn korozji urządzeń energetycznych. Osady mogą prowadzić do przegrzania ścian kotła, powodując naprężenia i awarie.

"Dzięki nowej stacji zapewniona została ciągłość dostaw wody zdemineralizowanej i zmiękczonej dla urządzeń wytwórczych oraz kotłów szczytowo rezerwowych w Elektrowni Łagisza, a także na potrzeby uzupełnienia jej obiegów ciepłowniczych" - poinformował prezes spółki Tauron Wytwarzanie Kazimierz Szynol, cytowany w poniedziałkowej informacji firmy.

Wartą ponad 40 mln zł inwestycję zrealizowało polsko-węgierskie konsorcjum firm Instal Kraków i Hidrofilt Water Treatment. Działanie instalacji w całości opiera się na technikach membranowych. Oznacza to minimalne zużycie chemikaliów w procesie uzdatniania wody, co sprawia, że proces jest neutralny dla środowiska. W części procesów uzdatniania zamiast chemikaliów wykorzystywany jest prąd.

Woda z nowej stacji demineralizacji wykorzystywana jest też w procesach ciepłowniczych. Będzińska Elektrownia Łagisza jest źródłem ciepła dostarczanego do ponad 260 węzłów w budynkach, co daje w sumie możliwość podłączenia prawie 20 tys. mieszkań w Dąbrowie Górniczej i Będzinie, z możliwością dostaw także do części Sosnowca.