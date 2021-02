Śląskie: Nowe projekty w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Centrum inżynieryjne firmy z sektora automotive, rozbudowa fabryki uszczelnień gumowych dla motoryzacji, nowa linia przetwarzania odpadów w zakładzie recyklingu – to nowe projekty pozyskane w tym roku przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną (KSSE).

Strefa, która zamknęła miniony rok rekordowym poziomem nowych inwestycji (ponad 4,9 mld zł w ramach 57 przedsięwzięć) od początku roku wydała kilka kolejnych decyzji o wsparciu następnych projektów. Jedynym z największych ma być stworzenie w Katowicach centrum inżynieryjnego Grupy BOS - projekt ma zrealizować spółka BOS Innovation and Technology Center.

Firma BOS, wyspecjalizowana w produkcji pokryw bagażnika i siatek zabezpieczających, należy do najstarszych inwestorów w KSSE - jej zakład w Tychach działa w strefie od 1997 roku.

"Tym razem spółka z Grupy BOS planuje inwestycję w Katowicach. W ramach projektu Centrum Inżynierskiego powstaną miejsca pracy dla osób posiadających wysokie kompetencje, a w jego ramach prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe czy prototypowania nowych produktów" - poinformował w portalu społecznościowym prezes KSSE Janusz Michałek.

Na obecnym etapie inwestor przewiduje utworzenie co najmniej 60 nowych, zaawansowanych miejsc pracy. "Taka inwestycja stanowi namacalny dowód, że kolejne projekty inwestycyjne naszych inwestorów w jeszcze większym zakresie wiążą je z regionem i tworzą stabilne, wysokopłatne miejsca pracy dla odpowiednio kompetentnych pracowników" - ocenił dr Michałek.

Wcześniej decyzje o wsparciu inwestycji w KSSE otrzymały także niewielkie polskie firmy: Elgum Automotive oraz Makpol Recykling.

Elgum Automotive specjalizuje się w produkcji uszczelnień gumowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Inwestor kupił działkę w Zawierciu i zamierza zainwestować tam 7,5 mln zł w budowę hali i rozwój parku maszynowego, wprowadzając na rynek nowe wyroby z silikonu i elastomerów.

Makpol Recykling, wyspecjalizowany m.in. w wytwarzaniu paliw alternatywnych z odpadów, zainwestuje w Lublińcu ponad 6,2 mln zł w zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu. Powstanie tam druga linia do przetwarzania odpadów o rocznej wydajności 52,8 tys. ton. Tym samym moce przerobowe zakładu wzrosną do ok. 148,5 tys. ton rocznie.

W 2020 r. Katowicka SSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ponad 4,9 mld zł. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii strefy. Rok wcześniej pozyskano 53 nowe inwestycje warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Dzięki nowym projektom pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a 6,4 tys. istniejących już miejsc pracy będzie utrzymanych.

Ponad 80 proc. pozyskanych w zeszłym roku przez KSSE projektów, o łącznej wartości ponad 3,6 mld zł, zrealizują polskie firmy, tworząc 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymując 2,6 tys. istniejących.

W Katowickiej SSE działa ok. 450 przedsiębiorstw, które zainwestowały ok. 42 mld zł i stworzyły ponad 80 tys. miejsc pracy. KSSE wydała 590 zezwoleń na prowadzenie działalności oraz ponad 120 decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji.