Śląskie: Nowe rondo na DK-52 w Czańcu dostępne jeszcze w sierpniu

Jeszcze przed końcem sierpnia kierowcy pojadą przez nowe rondo w Czańcu koło Bielska-Białej w ciągu drogi krajowej 52 – dowiedziała się PAP od rzecznika katowickiego oddziału GDDKiA Marka Prusaka. Całość prac zakończy się tam jesienią bieżącego roku.

"Przewidujemy, że do końca sierpnia udostępnimy przebudowaną infrastrukturę drogową i ruch +pójdzie+. Od ronda, na odcinku niespełna 200 metrów, na drodze nie będzie to jednak jeszcze nawierzchnia ścieralna, a wiążąca. Tę część będziemy wykonywali dłużej, bo zachodzi konieczność wycinki drzew, a do tego niezbędne jest pozwolenie. To się zatem przedłuży do jesieni" - powiedział PAP Marek Prusak.

Budowa ronda w ciągu krajowej 52 w Czańcu trwa od jesieni ubiegłego roku. Całość zakończyć się miała w sierpniu. Wykonawca tłumaczy opóźnienie przede wszystkim warunkami pogodowymi.

Katowicki oddział GDDKiA podał, inwestycja kosztować ma ponad 12 mln zł. Realizuje ją Eurovia Polska.

Inwestycja obejmuje rozbudowę skrzyżowania DK52 z drogami powiatowymi Czaniec - Roczyny - Andrychów oraz Czaniec - Porąbka. Powstaje rondo, a nawierzchnia drogi krajowej zostanie dostosowana do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Inwestycja obejmuje też m.in. przebudowę zatok autobusowych i zjazdów do posesji, budowę ciągów pieszych i rowerowych, systemu odwodnienia drogi oraz wygrodzeń dla pieszych i barier ochronnych.

Droga krajowa 52 od granicy z Czechami w Cieszynie do węzła w Głogoczowie jest jednym z najruchliwszych szlaków na południu Polski. Przebiega m.in. przez Bielsko-Białą, Kęty, Andrychów, Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl