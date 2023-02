Śląskie: Nowy Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza z budżetem 5,9 mln zł

Konkurs na zadania wspierające gminy i służby kontrolne w działaniach poprawiających jakość powietrza oraz konkurs nagradzający gminy, które najlepiej sobie z tym radzą – składają się na nowy Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza z budżetem 5,9 mln zł.

Szczegóły programu, w którego tegorocznej edycji gminy z regionu mogą składać wnioski do 7 marca, ogłoszono na środowej konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego.

Przedsięwzięcie ma być realizowane cyklicznie w postaci konkursów, rozdzielających dotacje celowe. Pierwszy konkurs: Inicjatywa Antysmogowa, z budżetem 5 mln zł, ma kierować środki na zadania wspierające gminy i służby kontrolne w działaniach dotyczących poprawy jakości powietrza.

Województwo chce tu wspierać działania zmierzające do wypełniania zapisów regionalnej uchwały antysmogowej (gmina może złożyć kilka wniosków o dofinansowanie, ale łączna wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 200 tys. zł). Wnioski mogą dotyczyć np. zakupu narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych czy wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na niskoemisyjne w samorządowych obiektach użyteczności publicznej.

Drugi konkurs: Gmina Pełną Piersią, kierowany jest do gmin, które najlepiej radzą sobie z ochroną powietrza. 770 tys. zł zostanie w nim rozdysponowane w formie nagród dla gmin na realizację zadań proekologicznych związanych z ochroną powietrza. Nagrody i wyróżnienia dla gmin będą miały wysokość 250 tys. zł, 200 tys. zł, 150 tys. zł i 50 tys. zł

Jak mówił na środowej konferencji marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, nowy program - realizowany przy wsparciu nowej sejmikowej większości - wiąże się z obowiązywaniem uchwalonej w 2017 r. przez poprzedni zarząd województwa uchwały antysmogowej. Jak podkreślił, ma on służyć kolejnych zmianom poprawiającym czystość powietrza, z którymi region - choć środków nie ma na ten cel zbyt wiele - radzi sobie dobrze.

"Baza emisyjności budynków wskazuje, że najwięcej kopciuchów wymienia się w woj. śląskim. Ale potrzeb jest nadal bardzo dużo. Chcemy zachęcać gminy, aby pomimo kryzysu energetycznego do problemu podejść z jeszcze większą otwartością. Wygrzebaliśmy te środki z naszych głębokich oszczędności, aby poprawić jakość życia i jakość powietrza w regionie" - mówił Chełstowski.

"Budujemy mocną, mądrą koalicję i będziemy wspierać działania antysmogowe gmin, powiatów. Bardzo ważne są tu środki unijne. Za chwilę będziemy uruchamiali nabory - harmonogram konkursów został tydzień temu przyjęty przez zarząd województwa, a tam mamy 700 mln euro na szeroko pojęte odnawialne źródła energii" - zasygnalizował marszałek woj. śląskiego.

Poseł KO, lider śląskiej Platformy Obywatelskiej, poprzedni marszałek regionu Wojciech Saługa nawiązał do zawieszenia przez resort klimatu obowiązywania norm jakościowych dla paliw stałych - w związku z wojną w Ukrainie i kryzysem energetycznym. Jak ocenił, nie może to być pretekstem i uzasadnieniem, "aby się truć, truć sąsiadów, truć społeczeństwo".

"Nie o to chodzi. Uchwała antysmogowa wdrożona w tym regionie w 2017 r. jest prawem lokalnym, które ma służyć ludziom, służyć społeczeństwu, abyśmy byli zdrowsi. Nie dajmy się oszukiwać, że jak jest wojna, to smog nie zabija. Domagamy się, aby to zawieszenie norm, które wprowadziła pani minister (klimatu Anna) Moskwa, przestało obowiązywać, abyśmy nie dewastowali tego, co chociażby tu na Śląsku z trudem wypracowujemy" - mówił Saługa. Podziękował przy tym Chełstowskiemu, że nie uległ pokusie aby zawiesić, jak w woj. małopolskim, obowiązywania uchwały antysmogowej.

Lider Polskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła zaznaczył, że czystego powietrza nie będzie bez konsekwencji działań samorządów i ocenił przy tym, że tej konsekwencji nie można odmówić samorządom woj. śląskiego. "To widać choćby po wynikach programu Czyste Powietrze. Woj. śląskie jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczby wymienionych starych pieców" - wskazał.

"Tej konsekwencji brakuje w niektórych województwach. Z punktu widzenia mieszkańca woj. małopolskiego: gdy zaczęła się demolka uchwały antysmogowej, woj. małopolskie z tradycyjnie drugiego miejsca po woj. śląskim, jeśli chodzi o wymiany starych źródeł ciepła, spadło na miejsce piąte" - zobrazował Guła deklarując, wsparcie PAS dla nowej inicjatywy woj. śląskiego.

Odnosząc się do kryzysu energetycznego szef PAS zwrócił uwagę, że najbardziej odporne na kryzys okazują się te gospodarstwa domowe, które zainwestowały w odnawialne źródła energii i energooszczędność budynków. Poparł to relacją mieszkańca podgliwickich Gierałtowic, który przed inwestycją spalał w sezonie 3,5 tony węgla (obecnie wydatek rzędu 7 tys. zł), a po niej całoroczny rachunek za ogrzewanie zmieścił mu się w 200 zł.

"Dlatego odpowiedzią na ten kryzys energetyczny jest wsparcie polskich gospodarstw domowych w procesie transformacji - wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła, docieplenia domów. Wierzę, że inicjatywy, jak ta, o jakiej dziś tu mówimy, przyspieszają ten proces" - uznał Guła.

Urząd marszałkowski zasygnalizował w środę plany rozszerzenia nowego programu o pakiet dla środowiska i czystego powietrza zawierający narzędzia finansowe w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego, jakimi dysponować będzie urząd w projekcie "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit". Perspektywa czasowa rozszerzenia to drugi kwartał br.

Z kolei Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach uruchomił Program Poprawy Jakości Powietrza w Woj. Śląskim, w którym samorządy regionu mogą korzystać ze wsparcia o łącznej wartości 7 mln zł. "Dziękuję prezesowi (katowickiego WFOŚiGW Tomaszowi) Bednarkowi, że podszedł do naszego projektu z otwartością" - mówił w środę Chełstowski.

"Nasz projekt de facto lewaruje się środkami i WFOŚiGW i naszymi. Gminy mogą uzyskać finansowanie i z urzędu marszałkowskiego i z WFOŚiGW, zapewniając 100 proc. środków na projekty ekologiczne" - wyjaśnił marszałek.

