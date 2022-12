Śląskie: Nowy sprzęt dla małych pacjentów w bielskim szpitalu pediatrycznym

Trzy wysokiej klasy urządzenia o łącznej wartości 400 tys. zł kupił bielski szpital pediatryczny. To przenośny ultrasonograf, zestaw do trudnej intubacji i aparat MMS Ohmega R. Pomogą skuteczniej diagnozować i leczyć małych pacjentów.

Służby prasowe placówki podały, że zakup o wartości 400 tys. zł był możliwy dzięki wsparciu powiatu bielskiego, województwa śląskiego i Fundacji na rzecz Rozwoju Szpitala Pediatrycznego "Razem dla Dzieci".

Przenośny ultrasonograf i zestaw do trudnej intubacji zasiliły bazę sprzętową oddziału anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci.

"USG wspomaga lekarzy w przeprowadzaniu zaawansowanych procedur anestezjologicznych takich, jak zakładanie wkłuć centralnych i tętniczych, wykonywanie znieczuleń regionalnych do zabiegów operacyjnych, szybka ocena u pacjentów z podejrzeniem odmy czy monitorowanie efektów leczenia u pacjentów z chorobami płuc" - powiedziała kierownik oddziału Anna Piasecka.

Dodała, że badanie USG ma szczególne znaczenie u pacjentów pediatrycznych, w tym noworodków, u których uwidocznienie nerwów obwodowych czy naczyń, jest znacznie trudniejsze niż w dorosłych.

Zestaw do trudnej intubacji, który również trafił na ten oddział, składa się z dwóch elementów. Jeden z nich to lekki i przenośny wideolaryngoskop, który zapewnia wizualizację dróg oddechowych. Wyraźny obraz na monitorze zwiększa bezpieczeństwo intubacji. Drugi element to giętki endoskop wyposażony w ruchomą końcówkę roboczą z kamerą i źródłem światła.

Urządzenie to może być stosowane nie tylko w krytycznie trudnych przypadkach intubacji dotchawicznej, ale również w diagnostyce, podawaniu leków, do usuwania ciał obcych lub odsysania wydzieliny lub krwi z tchawicy i oskrzeli.

Trzeci zakup będzie wykorzystywany na oddziałach pediatrycznymi niemowlęcym. To aparat MMS Ohmega R, który służy do przeprowadzania badań wielokanałowej, 24-godzinnej impedancji i pH-metrii przełyku.

"Badanie to pozwala ocenić zmiany pH w przełyku, zdiagnozować charakter refluksu oraz jego powiązania z występującymi u pacjenta objawami" - wyjaśniły służby prasowe szpitala.

Bielski szpital pediatryczny prowadzony jest przez powiat ziemski. Są w nim m.in. oddziały niemowlęcy, pediatryczny z pododdziałami gastroenterologicznym i ogólnopediatrycznym, anestezjologii i intensywnej terapii noworodków i dzieci, a także chirurgii dziecięcej.

