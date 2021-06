Śląskie: Nowy tomograf w bielskim szpitalu wojewódzkim już działa

Bielski szpital wojewódzki uruchomił nowoczesny tomograf. Sprzęt, który przekazała Agencja Rezerw Strategicznych, kosztował ponad 2,5 mln zł. Dzięki niemu można będzie dokładniej i szybciej badać większą liczbę pacjentów – podała we wtorek bielska lecznica.

Specjaliści z bielskiego szpitala wskazali, że nowy tomograf posiada najwyższej jakości skaner - gantrę, o średnicy 78 cm, który jest główną jego częścią. Zaawansowana technologia pozwala na szybkie postawienie diagnozy i badanie większej liczby pacjentów. Ulepszona konstrukcja gantry gwarantuje też łatwy dostęp do pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu, co jest bardzo istotne w przypadku osób podłączonych do aparatury podtrzymującej życie.

"Nowy tomograf posiada 80-rzędowy skaner, który gwarantuje uzyskanie 160 warstw w ciągu jednego, trwającego 0,35 sekundy, obrotu lampy. Urządzenie zapewnia możliwie największą jakość obrazu, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej dawki promieniowania. Nowy tomograf zastąpił mocno wyeksploatowany model, 16-rzędowy aparat, który działał w szpitalu od 2005 r." - podała rzecznik bielskiego szpitala Anna Szafrańska.

Zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych bielskiej lecznicy Łukasz Matlakiewicz dodał, że pracownia, w której działa nowy tomograf, przed jego uruchomieniem została odświeżona. "Wymieniono posadzkę, a także pomalowano pomieszczenie. Prace kosztowały ok. 30 tys. zł" - powiedział.

Dyrektor szpitala Sabina Bigos-Jaworowska podkreśliła, że bielska placówka w ciągu ostatnich miesięcy otrzymała z Agencji Rezerw Strategicznych dużo sprzętu do walki z Covid-19. "Najwyższą wartość ma jednak nowy tomograf. Cieszę się, że na naszym wyposażeniu jest urządzenie najwyższej, światowej klasy. Trzeba podkreślić, że tomograf jest jednym z podstawowych narzędzi w diagnostyce osób chorujących na Covid-19. Dzięki tej aparaturze można szybko i skutecznie wykryć zmiany w płucach pacjentów" - powiedziała.

Anna Szafrańska dodała, że na tomografie Prime SP Aquilion firmy Canon wykonywane będą m.in. tomografie płuc, głowy, szyi, klatki piersiowej, a także brzucha. Przeprowadzane będą również badania angiotomograficzne, czyli ocena stanu naczyń krwionośnych na podstawie obrazu, praktycznie we wszystkich obszarach ciała.

Bielski szpital wojewódzki jest jedną z największych i najnowocześniejszych placówek na południu Polski. Ma m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.

