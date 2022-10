Śląskie: Od 2015 do 2021 r. samorząd Katowic dofinansował wymianę ponad 6 tys. źródeł ciepła

Od 2015 do 2021 r. samorząd Katowic dzięki miejskiemu programowi - kosztem 53,5 mln zł - dofinansował wymianę ponad 6,2 tys. źródeł ciepła. Według szacunków, w Katowicach jest jeszcze kilkanaście tysięcy systemów grzewczych kwalifikujących się do wymiany.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Lokalne władze apelują do mieszkańców do wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i apelują, by nie korzystali z niedozwolonych paliw, które negatywnie wpływają na jakość powietrza, a w konsekwencji także na zdrowie.

"Katowice w ostatnich latach zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2021 dzięki miejskiemu programowi dofinansowaliśmy wymianę ponad 6,2 tys. źródeł ciepła kosztem ponad 53,5 mln zł. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wsparcie miasta sięga nawet do 10 tys. zł"- powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Jak przekonywał, lokalny samorząd walczy ze smogiem na wielu frontach. Poza wymianą kotłów i kontrolami strażników miejskich, to m.in. projekty termomodernizacyjne i inwestycje w komunikację publiczną. "Powietrze z roku na rok jest coraz lepsze, ale do ideału wciąż daleko" - zaznaczył prezydent.

Katowiccy urzędnicy podkreślają, że osoby spalające niedozwolone substancje i paliwa narażają siebie i swoich sąsiadów na utratę zdrowia, ale również łamią prawo. Jak przypominają, dozwolone są tylko paliwa, które podczas spalania nie uwalniają substancji silnie toksycznych. Najlepiej palić węglem dobrej jakości, suchym drewnem, ekogroszkiem, brykietami drzewnymi, pelletem, papierem i tekturą.

Według szacunków magistratu, w Katowicach jest jeszcze kilkanaście tysięcy systemów grzewczych, kwalifikujących się do wymiany. Miasto na bieżąco wprowadza zmiany, które pozwalają jeszcze szerzej korzystać ze wsparcia na wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Od 2021 r. zaprzestano udzielania dotacji do zakupu kotłów węglowych, w zamian skracając okres karencji dla wymiany kotłów węglowych zakupionych wcześniej w systemie dotacji z 10 do 5 lat oraz podniesiono do 10 tys. zł maksymalną wysokość dofinansowania dla kotłów na pellet oraz pomp ciepła przeznaczonych na cele grzewcze.

"W naszym mieście każda osoba, która złoży wniosek o wymianę kopciucha i spełni wymogi, otrzyma dotację na zmianę ogrzewania. Dotacje mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy. Wsparcie miasta w Katowicach jest jednym z największych w Polsce" - powiedział naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska Grzegorz Mazurkiewicz. Jak poinformował, tylko od stycznia do sierpnia br. udzielono dotacji na wymianę 387 systemów ogrzewania na ekologiczne, o łącznej wartości przekraczającej 3,76 mln zł.

Urzędnicy przekonują, że ważną częścią walki ze smogiem są termomodernizacje budynków. Do 2030 r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej planuje się modernizację 103 nieruchomości na kwotę ponad 180 mln zł. Tylko na rok 2022 przewidywane koszty tych prac wynoszą 19,8 mln zł. W Katowicach docieplane i modernizowane są również budynki użyteczności publicznej - to prace o wartości ponad 100 mln zł.

Od września 2018 r. w Katowicach działa Miejskie Centrum Energii, które wspiera mieszkańców oraz małych i średnich przedsiębiorców w zakresie m.in. w dziedzinie wzrostu efektywności energetycznej, ochrony powietrza i w szukaniu informacji dotyczących możliwych finansowania tego typu przedsięwzięć. W pierwszym roku funkcjonowania centrum udzieliło niespełna 2 tys. porad, rok później prawie 3,5 tys., a w roku ubiegłym było to już ponad 5,6 tys.

Magistrat zaznacza, że istotnymi elementami mającymi poprawić jakość powietrza w centrum Katowic jest ukończenie budowy czterech centrów przesiadkowych o wartości ponad 260 mln zł, przebudowy drogi krajowej nr 81 w Piotrowicach i kontynuowanie prac na odcinku w Giszowcu o łącznej wartości ponad 300 mln zł. Wszystkie te działania ograniczające ruch samochodowy w centrum miasta, oraz usprawniające tranzyt mają na celu zmniejszenie emisji CO2. Dodatkowo, na liniach komunikacji publicznej kursujących po Katowicach, pojawiają się nowe autobusy spełniające najbardziej rygorystyczne normy emisji spalin oraz autobusy o napędzie elektrycznym. Zmienia się też polityka parkingowa oraz rozwijana jest infrastruktura rowerowa - wyliczają urzędnicy.

