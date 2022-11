Śląskie: Od 21 listopada trzy tygodnie bez tramwajów między Katowicami a Chorzowem

Od 21 listopada na trzy tygodnie wstrzymany zostanie ruch tramwajów między Katowicami a Chorzowem. Jak informują Tramwaje Śląskie, przerwa jest niezbędna do wykonania prac na trzech zadaniach inwestycyjnych, realizowanych na zlecenie tej spółki.

Jak przekazał w środę rzecznik TŚ Andrzej Zowada, jedna z tych inwestycji to budowa nowej linii wzdłuż ul. Grundmanna, do której trzeba wykonać rozjazdy z istniejącej linii.

Ponadto na modernizowanym torowisku między ulicami Dębową a Złotą trzeba zdemontować rozjazdy technologiczne i wykonać brakujące odcinki torów. Torowisko modernizowanej pętli wschodniej przy Stadionie Śląskim trzeba natomiast połączyć elementami rozjazdowymi z głównym torem szlakowym.

Prace na tych trzech zadaniach inwestycyjnych w Katowicach zostały tak skoordynowane, żeby roboty wymagające wstrzymania ruchu tramwajów, prowadzone były w jednym czasie.

"Zdecydowana większość prac budowlanych na torowisku biegnącym wzdłuż ulicy Chorzowskiej prowadzona jest przy utrzymanym ruchu tramwajów, ale są i takie, których przy kursujących tramwajach wykonać się nie da" - zapewnił rzecznik Tramwajów Śląskich.

"Aby nie przerywać ruchu tramwajowego kilkukrotnie, doprowadziliśmy do takiej koordynacji prac trzech wykonawców, aby wszystkie roboty zostały wykonane podczas jednego wstrzymania ruchu" - wskazał Zowada.

Przerwa w ruchu tramwajów rozpocznie się w poniedziałek 21.11.2022 r., obejmując odcinek między rondem im. gen. Ziętka a pętlą zachodnią przy Stadionie Śląskim. Linie tramwajowe nr 6, 11 i 19 od strony Chorzowa będą skrócone do pętli zachodniej, a od strony Katowic nie będą kursowały.

W Katowicach, na trasie Brynów Centrum Przesiadkowe - Słoneczna pętla codziennie kursować będzie z dużą częstotliwością linia nr 46, a linie nr 13 i 16 będą obsługiwane taborem o większej pojemności. Linie nr 0, 23 i 43 zostaną zawieszone.

Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomi autobusową komunikację zastępczą T-6 kursującą z częstotliwością co 7-8 minut w relacji: Katowice Rynek - Chorzów Stadion Śląski.

Zamknięte pozostanie jeszcze przez blisko miesiąc drugie tramwajowe połączenia Katowic z Chorzowem, wzdłuż ul. Gliwickiej. "Wykonawca prac wzdłuż ulicy Gliwickiej od Brackiej do Wiśniowej finiszuje z robotami. Do 13 grudnia zadanie ma być zakończone, ale ostatni etap prac będzie realizowany już przy ruchu tramwajów po dwóch nowych torach" - wskazał Zowada.

Jak uściślił, od poniedziałku 21 listopada linia nr 20, kończąca obecnie kurs od strony Chorzowa na przystanku Załęże Wiśniowa, ponownie będzie kursowała ul. Gliwicką do przystanku Załęże Pośpiecha, skąd po zmianie toru pojedzie z powrotem. Trasa autobusowej komunikacji zastępczej zostanie skrócona do odcinka między ul. Pośpiecha, a placem Wolności.

Szczegółowe związane z utrudnieniami można znaleźć na stronach: metropoliaztm.pl oraz tramwajeslaskie.eu. Zgodnie z planem tramwaje kursujące wzdłuż ul. Chorzowskiej mają wrócić na swoje stałe trasy od poniedziałku 12 grudnia.

TŚ realizują te zadania w ramach unijnego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej w GZM. Składający się z trzech etapów projekt szacowany jest na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych (ok. 1,1 mld zł brutto; przy ponad 560 mln zł unijnego dofinansowania). Zakłada remonty ok. 100 km torowisk, budowę dwóch nowych odcinków linii (jeden to połączenie wzdłuż ul. Grundmanna) oraz zakup 55 tramwajów.

Tramwaje Śląskie są jednym z największych operatorów sieci tramwajowych w Polsce. Spółka obsługuje 28 linii w 12 miastach. Łączna długość torowisk ciągnących się od Zabrza na Górnym Śląsku po Dąbrowę Górniczą w Zagłębiu Dąbrowskim to ponad 340 km toru pojedynczego (w tym niespełna 30 km w zajezdniach). Codziennie w dni robocze na trasy wyjeżdża ok. 200 wozów.

Każda tarcza, to większy deficyt. Minister finansów o tym, czy grozi nam katastrofa

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl