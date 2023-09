Śląskie: Od 23 września ostatnia nowa metrolinia – z Bytomia przez Rudę Śląską na skraj Mikołowa

Nową linię autobusową M21 uruchomi od soboty 23 września br. Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), organizujący komunikację miejską w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Będzie to ostatnie z uruchamianych w GZM szybkich połączeń, tzw. metrolinii. Dotrze z Bytomia przez Rudę Śląską na skraj Mikołowa.

Jak wynika z informacji na stronach ZTM, linia M21 zapewni szybkie połączenie Bytomia i Rudy Śląskiej, głównie dzielnic: Halemba, Wirek, Nowy Bytom, Chebzie i Godula - z Mikołowem, Tychami, Gierałtowicami i Gliwicami. Będzie to możliwe dzięki skoordynowaniu połączenia z linią M18 na końcowym przystanku Wygoda Skrzyżowanie.

W dni robocze w godzinach szczytu linia M21 kursować ma co 30 minut. Poza szczytem oraz w weekendy - co 60 minut. Autobusy tej linii kursować mają od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych.

"Uruchomienie ostatniej i tym samym domknięcie sieci Metrolinii jest zwieńczeniem procesu, który podniósł jakość komunikacji publicznej w GZM" - ocenił cytowany w informacji GZM członek jej zarządu Grzegorz Kwitek.

"Każda z metrolinii niesie ze sobą wartość dodaną. Jej pojazdy kursują szybciej lub częściej niż wcześniejszej dostępne połączenia. Wiele M-ek jeździ zupełnie nowymi trasami, tworząc połączenia wcześniej niedostępne" - dodał Kwitek.

Jak podkreślił, w latach 2017-22 praca eksploatacyjna organizowana przez ZTM wzrosła o 27 proc. - w dużej mierze dzięki uruchomieniu metrolinii.

Od maja 2021 r., kiedy na trasy wyjechało sześć pierwszych metrolinii, uruchomiono ich ostatecznie 32. W dni robocze odbywają one ponad 2,3 tys. kursów, a w weekendy - 1,3-1,4 tys. Autobusy z literą M w oznaczeniu dojeżdżają do wszystkich 41 gmin tworzących GZM. Najdłuższa jest linia M22 łącząca gminy powiatu bieruńsko-lędzińskiego z Katowicami. Najkrótsza - M25 z Katowic do Czeladzi.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów.

Finansowane bezpośrednio przez GZM linie metropolitalne (metrolinie) są jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii. Nakłady na metrolinie w tegorocznym budżecie GZM wynoszą 209,1 mln zł.

W kontekście systemu linii metropolitalnych przedstawiciele GZM wskazują, że głównym ich celem jest utworzenie Kolei Metropolitalnej, która ma stanowić trzon transportu publicznego w regionie. Dlatego metrolinie - oznaczane literą M i liczbą - są traktowane nie jako konkurencja, lecz dopełnienie połączeń kolejowych do czasu osiągnięcia w nich równych i częstych taktów.

Metrolinie obsługiwane mają być pojazdami o wysokim standardzie i niskiej emisji spalin. Koszt przejazdu jest standardowy, jak dla pozostałych połączeń, zgodnie z taryfą.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących ZTM wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków.