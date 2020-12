Śląskie: Od 3 stycznia pociągi wracają na linię do Wisły Głębców

Od 3 stycznia będzie można koleją dojechać do Wisły Głębców w Beskidach. Katarzyna Głowacka z PKP PLK poinformowała, że na remontowanym szlaku zamontowano urządzenia zapewniające bezpieczny przejazd pociągów na odcinku od Pierśca przez Skoczów do Goleszowa.

Przedstawicielka PKP PLK zaznaczyła, że pociągi będą kursowały do Wisły Głębców do marca. "Potem będą kontynuowane prace na odcinku ze Skoczowa do Wisły Głębców. Podróżni dojadą wtedy pociągiem do Skoczowa, a dalej będzie obowiązywała zastępcza komunikacja autobusowa. Wszystkie prace potrwają do końca 2021 r." - wskazała.

Szczegóły dotyczące połączeń są dostępne na Portalu Pasażera oraz na stronach przewoźników.

PKP PLK zapowiadała pod koniec listopada, że do Wisły będzie można dojechać koleją już od 13 grudnia. Termin został przesunięty. Firma wyjaśniła, że miało to związek z budową nowego systemu sterowania, którą realizuje spółka Trakcja. "Wykonawca dokończył już niezbędne prace i zamontował urządzenia zapewniające bezpieczny przejazd pociągów na odcinku od Pierśca przez Skoczów do Goleszowa" - powiedziała Głowacka.

Podkreśliła zarazem, że od niedzieli pociągi pojadą z większą prędkością - do 100 km/h, na zrewitalizowanym odcinku z Bronowa (Chybia) do Skoczowa, co oznacza, że już na tym etapie inwestycji skróci się czas dojazdu do Wisły o ponad 10 minut. "Podróżni skorzystają z nowego przystanku Skoczów Bajerki. Wygodne będzie wsiadanie i wysiadanie z pociągów na przebudowanych peronach w stacjach Pierściec i Skoczów oraz na przystankach Chybie Mnich i Zaborze" - powiedziała przedstawicielka PKP PLK.

Jak dodała, w ramach inwestycji na odcinku Bronów (Chybie) - Skoczów położono 14 km nowych torów. Wymieniono sieć trakcyjną oraz rozjazdy w Bieniowcu i na stacjach Pierściec i Skoczów. Przebudowano też m.in. most na Wiśle w Skoczowie.

Odcinek ze Skoczowa do Wisły to element programu modernizacji szlaku, którym można jechać z Czechowic-Dziedzic do Wisły Głębców i Cieszyna. Zakłada on m.in. wymianę 52 km torów oraz sieci trakcyjnej, położenie nowych rozjazdów oraz urządzeń zwiększających przepustowość linii. Zakończenie wszystkich prac planowane jest w grudniu 2021 r. Wartość inwestycji to prawie 460 mln zł, z czego 85 proc. pochodzi z funduszy UE.