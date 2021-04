Śląskie: Od 30 kwietnia konkurs na dotacje dla firm z branży turystyki i gastronomii

Od 30 kwietnia do 18 maja w woj. śląskim przeprowadzony zostanie nabór wniosków o dotacje do przedsięwzięć firm branży turystycznej i gastronomicznej, przyczyniających się do rozszerzenia oferowanych usług. Do rozdysponowania ma być 76 mln zł.

Będzie to główna część zapowiedzianego przez samorząd regionu "Śląskiego Pakietu dla Turystyki", z pulą środków skierowanych na I półrocze br. w wysokości 87,5 mln zł. Jak zapowiedziano w lutym br. główne środki mają trafiać do firm w postaci dotacji do projektów podnoszących ich konkurencyjność.

W lutym br. radni woj. śląskiego zmienili tegoroczny budżet regionu, kierując z niego 8 mln zł na pomoc finansową dla gmin z obszaru Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego i Śląska Cieszyńskiego. Promesy na łącznie 8 mln zł dotacji do 23 projektów w ramach "Śląskiego Pakietu dla Turystyki" odebrali następnie przedstawiciele 12 beskidzkich gmin województwa.

Na II kwartał br. zapowiadano działania kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców: m.in. kwietniowy nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorstw z branży o dofinansowanie projektów inwestycyjnych podnoszących ich konkurencyjność. We wtorek rzecznik urzędu marszałkowskiego Sławomir Gruszka poinformował, że nabór ten zostanie przeprowadzony od 30 kwietnia do 18 maja br.

To wsparcie z oszczędności osiągniętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 ma koordynować Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - w postaci dotacji do 85 proc. wartości projektu. Maksymalna wartość dofinansowania będzie mogła sięgnąć 500 tys. zł, co przy dostępnej alokacji ma pozwolić dofinansować od 160 do 200 przedsiębiorstw.

Wnioski będą mogli składać przedsiębiorcy prowadzący - według kodów PKD - działalność związaną z funkcjonowaniem bazy noclegowej (hotele, pola kempingowe), bazy gastronomicznej (także tzw. ruchome placówki gastronomiczne), wyciągów narciarskich, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego, organizacji wypoczynku (agencje turystyczne, przewodnicy) oraz tzw. turystyki biznesowej.

Przyjęty katalog kosztów kwalifikowalnych, poza standardowymi inwestycjami dotyczącymi zakupu urządzeń czy prac budowlanych, przewiduje np. nabycie specjalistycznych środków transportu uzupełniających ofertę. Przedsiębiorcy mogą zatem kupić hulajnogi i rowery, kajaki, rowery wodne, łodzie żaglowe, bryczki, sanie, balony, paralotnie czy szybowce. W naborze przewidziano możliwość promocji nowych usług, w limicie do 30 tys. zł.

W konkursie wnioski będą mogły składać mikro i małe przedsiębiorstwa, których kod PKD dominującej działalności jest zgodny z przyjętym katalogiem na koniec grudnia 2020 r. Dodatkowym kryterium dostępu będzie spadek przychodów o minimum 50 proc. w 2020 r., w porównaniu z 2019 r. Działalność związana z projektem oraz realizacja i utrzymanie projektu muszą dotyczyć terenu woj. śląskiego.

W lutym br. sygnalizowano m.in., że w ramach "Śląskiego Pakietu dla Turystyki" na etapie projektowania były wówczas jeszcze zasady wsparcia obiektów i atrakcji turystycznych, a także marek i produktów turystycznych.

Śląski Pakiet dla Turystyki, zainicjowany w ub. roku jako część Śląskiego Pakietu dla Gospodarki (wówczas z pulą 3,5 mln zł), w 2021 r. stał się odrębnym przedsięwzięciem, na które w tym półroczu samorząd województwa śląskiego zamierza przeznaczyć 87,5 mln zł.

Jak wynika z informacji na stronie dlaturystyki.slaskie.pl, nabór wniosków mikro i małych przedsiębiorców o dofinansowanie projektów inwestycyjnych będzie działaniem w ramach "VII filara" Śląskiego Pakietu dla Turystyki. (nabór wniosków gmin odbył się w ramach "VI filara").

Wcześniejsze, ubiegłoroczne "filary" obejmowały: kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną woj śląskiego (realizowała je Śląska Organizacja Turystyczna), a także wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie i rozwój marek i produktów turystycznych (koordynował je departament turystyki urzędu marszałkowskiego).

