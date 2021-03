Śląskie: Od niedzieli w Chorzowie dostępnych będzie 460 rowerów miejskich

System rowerów miejskich z 46 stacjami i 460 jednośladami uruchomi od niedzieli samorząd Chorzowa (Śląskie). Będzie to trzeci i ostatni sezon obowiązującej umowy z operatorem Nextbike Polska.

W Chorzowie rower miejski pod nazwą KajTeroz (po śląsku: gdzie teraz) uruchomiono w 2018 r. - na podstawie trzyletniej umowy, będącej elementem szerszego projektu unijnego.

"Zeszły rok, pomimo pandemii i przełożeniu terminu startu sezonu (z końca marca na maj - PAP), przyniósł nam 100 tys. wypożyczeń. Pamiętamy natomiast ponad 276 tys. wypożyczeń w 2019 r. To pokazuje, że chorzowianie chętnie korzystają z rowerów, czy to w celach rekreacyjnych, czy transportowych" - powiedział, cytowany w piątkowej informacji miasta, jego prezydent Andrzej Kotala.

"Rower miejski to bardzo ważny element transportu publicznego - dzięki swojej indywidualności pozwala zachować tak niezwykle istotny w dzisiejszych czasach dystans społeczny. Jako spółka dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników, np. codziennie dezynfekując rowery podczas ich kontroli na mieście" - zadeklarował prezes Nextbike Polska Tomasz Wojtkiewicz.

Chorzowianie rozpoczęli korzystanie z tamtejszego systemu rowerowego 11 października 2018 r. Mieli wówczas do dyspozycji 150 rowerów, które można było wypożyczać na 15 stacjach. W marcu 2019 r. system rozbudowano do 46 stacji i 460 rowerów (są w tym tandemy, rowery familijne typu cargo, rowery z fotelikami dziecięcymi i rowerki dziecięce). W tym roku stacje będą działały w tych samych miejscach.

Chorzów zorganizował KajTeroz w ramach unijnego projektu związanego z transportem bezemisyjnym. W sierpniu 2018 r. miasto podpisało z firmą Nextbike Polska wartą blisko 6,7 mln zł umowę na budowę systemu wypożyczalni rowerów - z jego utrzymaniem w latach 2018-2021.

Cały szacowany na ponad 37,5 mln zł projekt miasta dotyczący transportu bezemisyjnego obejmuje też działające od 2016 r. autobusowo-tramwajowe centrum przesiadkowe w rynku oraz budowę systemu zarządzania ruchem. Wsparł on też m.in. budowę parkingu Bike&Ride na prawie 100 rowerów pod przecinającą chorzowski rynek estakadą oraz budowę w całym mieście ponad 20 km dróg rowerowych.

W ub. roku na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) systemy rowerów miejskich funkcjonowały w: Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu, a także w Tychach i Siemianowicach Śląskich. Wszystkie te systemy - na podstawie odrębnych umów - obsługiwał Nextbike Polska. Od wiosny 2018 r. staraniem GZM stały się one interoperacyjne, co oznacza możliwość wypożyczenia roweru w jednym mieście i zwrotu w innym.

Obecnie GZM przygotowuje procedurę dialogu konkurencyjnego, w której powstaną ostateczne założenia systemu Roweru Metropolitalnego. Ma to być spójny systemem roweru miejskiego dla wszystkich 41 tworzących Metropolię miast i gmin, przez cały rok ułatwiający podróżowanie, zwłaszcza na krótkich odcinkach.

Całoroczność funkcjonowania systemu, a także inne wstępne założenia, przyniosła koncepcja zamówiona w lipcu ub. roku, a opublikowana pod koniec stycznia br. Po uzgodnieniach koncepcji z gminami zarekomendowano, aby w wypożyczalniach udostępniane były rowery standardowe IV generacji (tzw. smart bike, z lokalizatorami), co oznacza m.in. proste stojaki, zamiast drogich stacji.

Wypożyczalnie mają być zlokalizowane średnio co 300-450 m, podczas gdy teraz jest to ponad 700 m. Gdy system obejmie wszystkie gminy GZM, łączna liczba rowerów z dotychczasowych oddzielnych systemów kilku miast wzrosłaby około pięć razy - do ponad 8 tys., a liczba stacji z ok. 180 do ponad 940. Nowością byłoby równoległe stworzenie oferty długoterminowego wynajmu rowerów elektrycznych.

Koncepcja nie określiła precyzyjnie wielu ostatecznych założeń. Nastąpi to w procedurze dialogu konkurencyjnego. Władze GZM liczą, że uda im się uruchomić system w przyszłym roku, przynajmniej w jego połowie. Gdyby się to nie udało, ma to nastąpić na początku sezonu 2023 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl