Śląskie: Od Nowego Roku autobusowe linie lotniskowe będą zastępowane metroliniami

Od Nowego Roku Zarząd Transportu Metropolitalnego, organizujący komunikację miejską na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zacznie zastępować dotychczasowe linie autobusowe do lotniska Katowice własnymi liniami autobusowymi, tzw. metroliniami.

Jak wynika z informacji ZTM najpierw, w noc noworoczną, linie AP2 i AP4 zostaną zastąpione przez metrolinię M19, a linia AP3 - przez metrolinię AP. W kolejnych miesiącach inna nowa metrolinia ma zastąpić dotychczasową AP1.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła formalnie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zajmuje się m.in. transportem.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów.

Uruchomienie przez Metropolię w listopadzie 2018 r. czterech specjalnych autobusowych linii ekspresowych na lotnisko Katowice poprzedziło przejęcie przez nią od początku stycznia 2019 r. organizacji całości komunikacji miejskiej - od trzech dotychczasowych samorządowych organizatorów.

Szybkie linie lotniskowe, oznaczone literami AP (airport) i liczbami, były jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii. Uruchamiane od tego roku, finansowane bezpośrednio przez GZM linie metropolitalne, oznaczone literą M i liczbami, są jedną z kolejnych. Dotąd, w trzech etapach 8 maja, 3 lipca i 7 sierpnia br., wprowadzono 10 metrolinii. Docelowo ma ich być ponad 30.

Jak przekazał ZTM w nocy z 31 grudnia br. na 1 stycznia 2022 r linie AP2 (Katowice - lotnisko, przez Sosnowiec i Będzin) oraz AP4 (wydłużenie AP2 do Tychów) zostaną zastąpione linią M19 (Sosnowiec - lotnisko, z kilkunastoma przystankami). Linię AP3 (bezpośrednia Katowice - lotnisko) zastąpi linia metropolitalna AP, kursująca tą samą trasą przez całą dobę co 30 min; w nocy co 60 min.

ZTM uściślił, że kursy linii lotniskowych, rozpoczynające się przed północą, a kończące po północy wykonane zostaną zgodnie z dotychczasowymi rozkładami jazdy. Kursy po północy będą realizowane wg nowych rozkładów jazdy przez linie metropolitalne.

Linia AP4 ulega likwidacji. Połączenie Tychów z Katowicami w nocy zapewni planowana do uruchomienia w najbliższych miesiącach linia M10. Do tego czasu w dni wolne nocne połączenia między Tychami a Katowicami zapewni linia 1N. Ponadto do uruchomienia nowych metrolinii z Gliwic, Zabrza, Bytomia oraz Piekar Śląskich do lotniska, utrzymana zostanie linia AP1.

W kontekście wdrażania systemu linii metropolitalnych przedstawiciele GZM i ZTM przypominali, że głównym ich celem jest utworzenie Kolei Metropolitalnej, która ma stanowić trzon transportu publicznego w regionie. Metrolinie traktowane są nie jako konkurencja, ale jako dopełnienie połączeń kolejowych - do czasu osiągnięcia w połączeniach kolejowych równych i częstych taktów.

Przewidziano uruchamianie metrolinii w trzech fazach. Pierwsze z nich mają obsługiwać duże miasta, a co za tym idzie duże potoki pasażerskie. W kolejnej fazie na ulice mają wyjeżdżać autobusy linii, których główną rolą będzie integracja obszarów Metropolii. Na końcu uruchamiane mają być linie, których celem będzie zwiększenie dostępności komunikacyjnej na obszarze GZM.

Założeniem metrolinii jest kursowanie niemal przez całą dobę z regularną, a w godzinach szczytu porannego i popołudniowego zwiększoną częstotliwością. Koszt przejazdu jest standardowy, jak dla pozostałych połączeń. Wszystkie metrolinie obsługiwane mają być pojazdami o wysokim standardzie i niskiej emisji spalin.

ZTM jest jednostką budżetową GZM i jednym z największych organizatorów transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz 15 kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na ok. 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

W regionie od początku br. trwa przewidziana do połowy 2023 r. odbudowa linii kolejowej Tarnowskie Góry - Zawiercie, która zapewni dojazd do Katowice Airport koleją.

