Śląskie: Od piątku 385 rowerów miejskich w Chorzowie; od soboty ponad 1 tys. w Katowicach

System rowerów miejskich z 385 jednośladami IV generacji ruszy w piątek, 31 marca w Chorzowie (Śląskie) – podało w czwartek miasto. W sobotę, 1 kwietnia, system z ponad 1 tys. rowerów III generacji ruszy też w Katowicach.

Katowice zamówiły na razie działanie systemu od 1 kwietnia do 31 sierpnia br., z możliwością przedłużenia - w zależności od perspektyw uruchomienia nowego Roweru Metropolitalnego.

Przygotowywany od paru lat Rower Metropolitalny ma być spójnym systemem dla 41 tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię miast i gmin. Jak zasygnalizował, cytowany w czwartkowej informacji katowickiego magistratu prezydent tego miasta Marcin Krupa, uruchomienie Roweru Metropolitalnego planowane jest obecnie w III kwartale br.

"Zanim to nastąpi, chcemy dać możliwość korzystania z roweru miejskiego naszym mieszkańcom, dlatego wyłoniliśmy własnego operatora systemu w Katowicach" - wyjaśnił Krupa. Podobne założenie przyjął Chorzów.

W tym mieście będzie to 6. sezon systemu rowerów miejskich, działających tam pod nazwą "KajTeroz" (po śląsku: gdzie teraz). Uruchomiony w 2018 r., dofinansowany funduszami unijnymi system w latach 2019-21 obejmował 46 stacji i 460 jednośladów; operatorem był Nextbike Polska.

Jesienią ub. roku ta sama spółka w ramach krótszej umowy przekształciła 345 jednośladów III generacji na rowery IV generacji, zapewniając 45 stacji wypożyczeń.

W czwartek - jak podała tego dnia Katarzyna Hohuł z chorzowskiego magistratu - po mieście rozwożonych jest 345 ubiegłorocznych jednośladów. W piątek, gdy zaplanowano oficjalną inaugurację sezonu, dołączy do nich jeszcze 40 rowerków dziecięcych, również przerobionych na IV generację.

"Rowerki dziecięce otrzymają blokadę O-lock, dzięki której, tak samo jak rowery standardowe, będzie można je zwracać przy stacjach bez konieczności wpinania ich w elektrozamki" - uściśliła Hohuł. Miasto już w zeszłym roku sygnalizowało, że dzięki takiemu przekształceniu chorzowski KajTeroz może stać się częścią Roweru Metropolitalnego.

W sobotę, w ramach katowickiego systemu wypożyczalni rowerów "City by bike" do dyspozycji wypożyczających ma być ponad 1 tys. rowerów, w tym 20 typu cargo w 125 stacjach, w tym 11 stacjach partnerskich. Katowicki system pozostaje na razie systemem III generacji.

Rower Metropolitalny w założeniu ma być środkiem transportu, który przez cały rok ułatwi podróżowanie po 41 miastach i gminach GZM, zwłaszcza na krótkich odcinkach. Będzie oparty o rowery IV generacji i zastąpi systemy zamawiane dotąd oddzielnie przez niektóre miasta.

Początkowo władze Metropolii sygnalizowały wolę uruchomienia Roweru Metropolitalnego w 2022 r., potem na początku 2023 r. We wcześniejszych etapach postępowania ws. Roweru Metropolitalnego do Krajowej Izby Odwoławczej złożono sześć odwołań potencjalnych oferentów.

W przetargu na dostarczenie i obsługę Roweru Metropolitalnego oferty otwarto na początku marca br. - wpłynęła jedna, złożona przez Nextbike.

Postępowanie zakłada wdrożenie w I fazie, do 5 miesięcy, 172 stacji wypożyczeń i 1260 rowerów (w konkretnych miastach), w II fazie, do 11 miesięcy, montaż 500 kolejnych stacji i udostępnienie 3518 kolejnych rowerów, a w III fazie, do 22 miesięcy, montaż pozostałych 252 stacji i dostarczenie 2222 pozostałych rowerów.

Ogółem zamówienie podstawowe zakłada dostarczenie 7 tys. rowerów i 924 stacji z 4620 stojakami dla rowerów.

W ostatnich latach Nextbike Polska obsługiwał na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) odrębne systemy rowerów miejskich w: Katowicach, Chorzowie, Sosnowcu, a także w Tychach i Siemianowicach Śląskich. Od wiosny 2018 r. staraniem GZM były one interoperacyjne, co oznacza możliwość wypożyczenia roweru w jednym mieście i zwrotu w innym.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami samorządu Tychów, z początkiem kwietnia br. rowery miejskie Nextbike Polska wracają również w tym mieście; chodzi o 60 pojazdów.

