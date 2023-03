Śląskie: Od piątku remont kolejnego odcinka drogi nr 44 w Tychach

Tyski samorząd 17 marca rozpocznie kolejny etap remontu drogi krajowej nr 44 w mieście. Chodzi o odcinek ul. Oświęcimskiej, od węzła Wartogłowiec na zachód, do skrzyżowania z ul. Marzanny - poinformował Marcin Godzik z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Będą to prace na kolejnym odcinku tej drogi w granicach miasta. W połowie 2020 r. zakończono remont 2,5-kilometrowej wschodniej części ul. Oświęcimskiej od węzła Wartogłowiec do ul. Turyńskiej (wzdłuż fabryki Fiata) z budową bezkolizyjnego węzła w rejonie tej ostatniej. Następnie remontowano fragment DK44 na zachód od węzła z DK1 - od skrzyżowania z ul. Sadową i Czarną do wysokości firmy Elmax. Nowa nawierzchnia położona została też na innym odcinku DK44: ul. Mikołowskiej od ul. Burschego w kierunku wiaduktu oraz od wysokości wiaduktu do granicy miasta z Mikołowem.

W piątek, jak wynika z informacji Marcina Godzika, ruszą prace na kilkusetmetrowym odcinku DK44, przylegającym do węzła Wartogłowiec od zachodu. Od godz. 7 frezowana będzie jezdnia południowa od skrzyżowania w kierunku węzła, a następnie północna od węzła w kierunku zachodnim. Utrudnienia z tym związane potrwają do godziny 15. Ruch zostanie utrzymany i będzie sterowany ręcznie.

Ułożenie nowej nawierzchni wstępnie planowane jest na 21 lub 22 marca, w zależności od warunków pogodowych i dostępności materiałów.

Obciążona droga nr 44 przecina miasto w osi wschód-zachód. Tyski samorząd przewiduje docelowy remont całego przebiegu tej drogi krajowej w swoich granicach - od tzw. Górki Mikołowskiej do granicy miasta z Bieruniem.

