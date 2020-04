Śląskie: Od poniedziałku utrudnienia na tyskim odcinku drogi nr 1

Od poniedziałku kierowcy podróżujący drogą krajową nr 1 przez Tychy powinni spodziewać się utrudnień w rejonie węzła trasy z tyską al. Niepodległości. Na czas naprawy zamknięte będą drogi zbiorcze od strony centrum miasta oraz jeden pas jezdni w stronę Bielska-Białej.

Jak poinformował w środę tyski magistrat, będzie to drugi etap naprawy gwarancyjnej fragmentu oddanej do użytku ponad pięć lat temu trasy. W paru miejscach przebudowane zostaną warstwy konstrukcyjne - wraz z wymianą nawierzchni. Remont ma zakończyć się przed końcem maja br.

Problem z nasypami w części dojazdowej do wiaduktu nad rondem kończącym al. Niepodległości był już widoczny na etapie budowy. Aby zapobiec przemieszczaniu się gruntów pod nasypem, zbudowano palisadę, która miała wzmocnić podłoże. Od tego momentu obiekt pozostawał pod kontrolą geodezyjną.

Na przełomie 2015 r. i 2016 r. zaobserwowano niewielkie deformacje warstw konstrukcyjnych nasypu - był to efekt tzw. +puchnięcia+ części rdzenia nasypu, wskutek reakcji chemicznych - w następstwie czego na drodze powstały nierówności. W miejscach tych nawierzchnię trzeba było frezować. Z docelową naprawą czekano na zatrzymanie się procesu.

W ub. roku przeprowadzono pierwszy etap naprawy. Wiadukt głównej drogi od września do końca listopada był zamknięty, ruch odbywał się drogami zbiorczymi oraz rondem.

Jak podał w środę tyski magistrat, w obecnym etapie prac, który rozpocznie się 20 kwietnia, jezdnia w stronę Bielska-Białej zostanie zwężona z dwóch do jednego pasa, a obie łącznice od strony zachodniej (centrum miasta) zostaną zamknięte: od strony Katowic nie będzie można zjechać na al. Niepodległości, a z centrum miasta nie będzie można wyjechać w stronę Bielska Białej. Roboty te mają potrwać do końca maja br.; na jezdni w kierunku Katowic roboty nie będą prowadzone.

Prace odbywają się w ramach gwarancji, co oznacza, że koszty poniesie wykonawca przebudowy tyskiego odcinka drogi nr 1, firma Polimex Mostostal. Inwestycja tyskiego samorządu, która udrożniła tranzyt przez miasto w osi północ-południe, zakończyła się w drugiej połowie 2014 r.

Warta 122,2 mln zł netto modernizacja DK1 w Tychach była największą inwestycją drogową ostatnich lat w tym mieście. Przebudowa 6,4 km dwupasowej trasy objęła m.in. budowę bezkolizyjnych skrzyżowań, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytowego oraz budowę podziemnych przejść dla pieszych. Prace pierwotnie miały skończyć się na początku 2014 r.

Opóźnienia związane były m.in. z kłopotami finansowymi wykonawcy, a także warunkami geologicznymi. Choć bowiem pierwotne wyniki badań geologicznych w rejonie węzła z al. Niepodległości wypadały pomyślne, potem pojawiła się konieczność wzmocnienia podłoża w rejonie nasypów głównej trasy.

Już po oddaniu do użytku na nawierzchni nasypów w rejonie węzła z al. Niepodległości pojawiły się deformacje, wymagające m.in. frezowania. Był to jedyny odcinek trasy z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. Pozostałe, projektowe ograniczenia to 70 km/h - między węzłami z al. Piłsudskiego i z drogą nr 86 oraz do 100 km/h - na pozostałych odcinkach.

Tychy zdobyły na tamtą modernizację środki z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cały unijny projekt wyceniono pierwotnie na ok. 300 mln zł, jednak ostateczny koszt sięgnął ok. 190 mln zł (przy 85 proc. unijnego dofinansowania).

Podobny problem pojawił się w ostatnich latach na fragmencie Drogowej Trasy Średnicowej w Zabrzu (prowadzono już tam prace gwarancyjne), a także na odcinku autostrady A1 Piekary Śląskie - Pyrzowice (GDDKiA przygotowuje się do prac naprawczych).