Śląskie: Od poniedziałku wstrzymanie ruchu na odcinku linii kolejowej Katowice - Rybnik

Od poniedziałku 22 sierpnia do końca miesiąca zostanie wstrzymany ruch pociągów aglomeracyjnych z Katowic m.in. do Rybnika i Raciborza na odcinku Katowice – Orzesze. Powód to m.in. przebudowa wiaduktu w Mikołowie. Część pociągów skorzysta z objazdu; za inne pojadą autobusy.

Jak wynika z piątkowego komunikatu PKP Polskich Linii Kolejowych, wchodząca w kluczowy etap przebudowa wiaduktu kolejowego w Mikołowie, przy ul. Konstantego Prusa, dostosuje jego konstrukcję do jazdy cięższych składów, a dzięki poszerzeniu drogi pod wiaduktem poprawi się komunikacja drogowa w centrum miasta.

"Stary obiekt został rozebrany. Pociągi kursowały po tymczasowej konstrukcji, co pozwoliło na utrzymanie ruchu kolejowego przez stację Mikołów. W tym czasie wybudowano przyczółki i zamontowano nowe konstrukcje w formie łuku" - zrelacjonowała Katarzyna Głowacka z PKP PLK.

"Kolejnym etapem będzie nasuwanie obiektu i ułożenie trzech torów na wiadukcie. Zamontowana zostanie sieć trakcyjna. Prace obejmą wykonanie odwodnienia obiektu. Tymczasowa konstrukcja zostanie zdemontowana. Będzie nowa konstrukcja obiektu w formie łuku, o szerokości 28 m. Na wiadukcie pozostaną trzy tory" - wskazała Głowacka.

Jak dodała, szeroki zakres prac będzie wymagał zmian w komunikacji. Od 22 sierpnia do 31 sierpnia podróżni będą korzystali z zastępczej komunikacji autobusowej na odcinku Katowice - Orzesze Miasto. Niektóre pociągi pojadą zmienioną trasą przez Tychy, Wyry i Łaziska Średnie.

Po nowym wiadukcie pociągi pojadą od 1 września 2022 r. Do wykonania pozostaną prace porządkowe. Ruch kolejowy był już w tym miejscu wstrzymywany wiosną, z końcem kwietnia do końca maja - na czas rozbiórki starego wiaduktu w Mikołowie. Z okazji skorzystano, aby odnowić też perony w Łaziskach Górnych na tej samej linii.

PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą zadanie pn. "Przebudowa wiaduktu kolejowego w km 8,862 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza" w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej". Wartość prac to 12 mln zł ze środków budżetowych. Zakończenie prac zaplanowano w IV kw. 2022 r.

