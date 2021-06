Śląskie: Od soboty wycieczki z Zabytkowej Kopalni Srebra na tarnogórską starówkę

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które zarządza m.in. wpisaną na Listę UNESCO Zabytkową Kopalnią Srebra, uruchomiło od soboty wycieczki pojazdem elektrycznym po Tarnowskich Górach. Program obejmuje przejazd z Zabytkowej Kopalni Srebra do starówki i z powrotem.

Jak przekazało SZMT, bilety i terminy są już dostępne w internecie. Oferta jest efektem współpracy z prywatnym podmiotem, który posiada dwa dwunastoosobowe pojazdy elektryczne i oprócz dotychczasowych wycieczek na hałdę popłuczkową, rozszerza ofertę o wycieczki po ścisłym centrum Tarnowskich Gór.

Zwiedzanie starówki zaplanowano na 90 min. Program obejmuje przejazd pojazdem elektrycznym z Zabytkowej Kopalni Srebra do centrum Tarnowskich Gór. Turyści zobaczą kościół św. ap. Piotra i Pawła, Dzwonnicę Gwarków, Podcienia oraz Rynek z Ratuszem i Kościołem Ewangelickim.

Po zwiedzaniu starówki zaplanowano przerwę na kawę w jednym z licznych ogródków kawiarnianych (zbiórka przy studni na rynku). Później grupa wsiada do pojazdu elektrycznego i wraca do Zabytkowej Kopalni Srebra. Czas przejazdu w jedną stronę około 10 minut, czas oprowadzania 30 minut, przerwa na kawę 30 minut.

Wycieczki obsługiwać będą przewodnicy, którzy na co dzień oprowadzają turystów po Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga. Będą oni z turystami od początku wycieczki, czyli od Zabytkowej Kopalni Srebra. Aby skorzystać z oferty, wystarczy zakupić bilety w internetowym systemie sprzedaży www.bilety.kopalniasrebra.pl.

SMZT to jedyna w Polsce organizacja pozarządowa, która prowadzi samodzielnie dwa zabytki światowego dziedzictwa UNESCO - Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga. Decyzja o wpisaniu zabytków Tarnowskich Gór na Listę światowego dziedzictwa UNESCO zapadła w lipcu 2017 r.

"Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach" stały się wówczas 15. polskim obiektem na tej liście. Wpis na listę UNESCO obejmuje 28 obiektów pogórniczych, w tym zajmujący 150 ha kompleks podziemi po dawnym górnictwie rud ołowiu, srebra i cynku.

W toku prac nad wnioskiem m.in. z podziemnego kompleksu wydzielono, jako osobne atrybuty, dwie zasadnicze sztolnie, na których oparto systemy odwadniające: Głęboką Sztolnię Fryderyk (której częścią jest Sztolnia Czarnego Pstrąga), a także Sztolnię Boże Wspomóż.

Pozostałe obiekty to liczne szyby górnicze (w tym trzy będące częścią podziemnej trasy turystycznej w Zabytkowej Kopalni Srebra i dwa w Sztolni Czarnego Pstrąga), pierwotny rejon założenia Kopalni Fryderyk w dzielnicy Bobrowniki Śląskie, krajobraz pogórniczy z XIX wieku, krajobraz pogórniczy Srebrnej Góry, Park Miejski, hałda popłuczkowa dawnej Kopalni Fryderyk oraz Stacja Wodociągowa Staszic wraz z kompleksem podziemnych komór.

Przez kilka stuleci na obszarze Tarnowskich Gór i okolic funkcjonowało kilka tysięcy kopalń; powstało tam ok. 20 tys. szybów i ponad 150 km podziemnych wyrobisk. Częścią tego kompleksu są dwa najbardziej znane obiekty - Zabytkowa Kopalnia Srebra oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga (będące m.in. ważnymi punktami Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego).

Sztolnią Czarnego Pstrąga nazywany jest 600-metrowy fragment Głębokiej Sztolni Fryderyk, służącej kiedyś do odwadniania tarnogórskich podziemi. Turyści pływają tamtędy łodziami od 1957 r. Do niedawna była to najdłuższa w Polsce podziemna trasa turystyczna pokonywana w ten sposób, (do czasu oddania ponadkilometrowej drogi wodnej w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu - części XIX-wiecznej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej).

Zabytkowa Kopalnia Srebra to z kolei jedyna w Polsce trasa turystyczna, wytyczona w podziemiach będących pozostałością po dawnych kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku. Stanowi niewielki fragment dawnej kopalni Fryderyk. Do zwiedzania została udostępniona w 1976 r. Przygotowany dla zwiedzających prawie dwukilometrowy szlak przebiega 40 m pod ziemią.

Tarnogórskie zabytki objęte wpisem UNESCO szczególnie wyróżnia wyjątkowy system gospodarowania wodami podziemnymi. Wodę z tych wyrobisk wykorzystywano bowiem nie tylko w celach przemysłowych, ale też spożywczych, co jest unikatem w skali świata. Zachowany zakład wodociągowy, który powstał na wyrobiskach górniczych pokazuje, jak bardzo rozwinięty był niegdyś przemysł w tej części Europy.

