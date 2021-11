Śląskie: Oficjalnie otwarto wyremontowaną drogę nr 933 Wodzisław - Mszana

Po ponad dwóch latach prac w środę oficjalnie zakończono modernizację odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 Wodzisław – Mszana w woj. śląskim i udostępniono trasę kierowcom. Nadal trwają prace przy innym odcinku tej trasy, z Pawłowic do Pszczyny, który powinien być gotowy w grudniu br.

W uroczystości otwarcia liczącego 7,2 km odcinka DW933 Wodzisław - Mszana uczestniczył marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski. "Na przykładzie gminy Mszana widzimy, że to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, ale także służąca przedsiębiorcom" - podkreślił marszałek.

"Niemal 83 mln zł, w tym 47 mln zł z funduszy europejskich - to bardzo dobrze zainwestowane środki w poprawę bezpieczeństwa, ale i komfort jazdy. Po raz kolejny zastosowano tu nowoczesną technologię (tzw. cichej nawierzchni - PAP). Przypomnę, że w latach 2018-2024 wydamy na modernizację dróg ponad 2,5 mld zł. Konsekwentnie poprawiamy infrastrukturę drogową i wzmacniamy potencjał naszego regionu" - dodał Chełstowski.

Chodzi o część ważnego dla południa woj. śląskiego połączenia przebiegającego pomiędzy drogą nr 78 w Wodzisławiu, autostradą A1 w Jastrzębiu-Zdroju, drogą nr 81 (tzw. wiślanką) w Pawłowicach i drogą nr 1 w Pszczynie. W poprzednich latach w jej ciągu powstały m.in. obwodnica Jastrzębia i obwodnica Pawłowic (wraz z bezkolizyjnym węzłem z "wiślanką").

Dotąd w bardzo złym stanie pozostawały: silnie obciążony ruchem fragment między Wodzisławiem Śląskim i Mszaną (węzeł z autostradą A1) oraz między Pawłowicami i Pszczyną, z bardzo wąską jezdnią. Rozbudowę tych dwóch połączeń przewidział Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ogłaszając dla nich jesienią 2018 r. jeden wspólny przetarg - z podziałem na dwie części.

W postępowaniu założono m.in. rozbudowę jezdni do standardu szerokości 7 m, przebudowę mostów, odwodnień, chodników, oświetlenia, dróg rowerowych itp. Zakres inwestycji obejmuje prace od drogi nr 78 w Wodzisławiu Śląskim, do ronda z obwodnicą Jastrzębia-Zdroju (7,2 km) oraz od drogi nr 81 w Pawłowicach do ronda przy ul. Żorskiej w Pszczynie (16,1 km).

ZDW określił pierwotne terminy wykonania prac na koniec listopada 2020 r. w przypadku odcinka Wodzisław - Mszana oraz do września 2021 r. - dla odcinka Pawłowice - Pszczyna. Zastrzeżono m.in., że fragmenty obu odcinków podlegają szkodom górniczym (w Jastrzębiu, Pawłowicach i Suszcu). Prognozowane osiadanie terenu może do 2051 r. miejscami przekroczyć trzy metry.

Najniższe oferty w postępowaniu złożył Strabag. Na połączenie Wodzisław - Mszana, na które przewidziano prawie 57 mln zł brutto, oferta tej firmy opiewała na 82,9 mln zł brutto, a na odcinek Pawłowice - Pszczyna z budżetem 127,5 mln zł brutto - cena oferty wyniosła 157,7 mln zł brutto. W obu przypadkach to z tym wykonawcą podpisano we wrześniu 2019 r. umowy.

Jak podali w środę przedstawiciele katowickiego ZDW, jezdnię na obu przebudowywanych odcinkach wykonano w tzw. technologii nawierzchni o ograniczonej emisji hałasu, wyciszającej hałas poruszających się pojazdów średnio o 3-5 dB. Uzyskano również dobry wynik równości podłużnej nawierzchni, mierzony wskaźnikiem IRI (International Roughness Index; wyrażany w mm/m) w tym wypadku średnio 1,7 mm/m. To parametr komfortu jazdy najbardziej odczuwany przez kierowców.

Rozbudowę odcinków drogi nr 933 Wodzisław - Mszana oraz Pawłowice - Pszczyna o łącznej wartości 243,7 mln zł (w tym także 3,1 mln zł za usługi konsultanta) współfinansują środki Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 w wysokości 140 mln zł.

