Śląskie: Oficjalnie rozpoczęto budowę trasy S1 z Oświęcimia do Bielska-Białej

Budowę ekspresowej trasy S1 między węzłem z przyszłą obwodnicą Oświęcimia a Bielskiem-Białą zainaugurowano w poniedziałek przy przyszłym bielskim węźle Suchy Potok. Chodzi o dwa odcinki nowej S1 o łącznej długości ponad 27 km, które według wykonawców powinny być gotowe na początku 2025 r.

Budowę rozpoczęto oficjalnie równoczesnym wbiciem 20 pierwszych łopat, przez 20 osób, m.in. ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudę, wiceministra rodziny Stanisława Szweda.

"Widzimy tutaj: oto bardzo ważna droga dla regionu, dla południowej części naszego kraju, (…) wchodzi już w bezpośredni etap realizacji. Bielsko-Biała - Oświęcim: jakże trudno dzisiaj pokonać bezpiecznie te odcinki dróg, wiedzą tylko ci, którzy na co dzień zmuszeni są je pokonywać. Po upływie czasu potrzebnego do realizacji tej inwestycji to się zmieni" - podkreślił Adamczyk. Dodał, że "to się zmieni, bo drogi w Polsce muszą być bezpieczne, przewidywalne, komfortowe".

Jak mówił, sieć drogowa w Polsce musi odpowiadać wymogom wynikającym ze strategii rozwoju kraju, ale również odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnych. "Chciałem podziękować tutaj za wiarę, upór i dążenie, aby ta droga powstała" - zaakcentował minister infrastruktury.

Umowa na projekt i budowę odcinka z Oświęcimia do Dankowic została podpisana w maju 2020 r. z konsorcjum PORR - Mota Engil. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Powstanie m.in. dwujezdniowa droga ekspresowa po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas, a także trzy węzły drogowe: w Oświęcimiu, Woli i Brzeszczach.

Umowę na projekt i budowę odcinka z Dankowic do Bielska-Białej zawarto w sierpniu 2020 r. z konsorcjum spółek Mirbud i PBDiM Kobylarnia. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Również tam powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas, a także dwa węzły drogowe (Stara Wieś i Suchy Potok), Miejsca Obsługi Podróżnych i Obwód Utrzymania Drogi.

