Śląskie: Ogłoszono konkurs plastyczny dla dzieci, aby pokazać im skalę problemu zużywania wody

Ile litrów wody trzeba zużyć, by wyprodukować koszulkę, a ile do wyprodukowania kilograma wołowiny czy warzyw? Sosnowieckie Wodociągi ogłosiły konkurs plastyczny dla dzieci, aby uświadomić im, ile wody zużywa się na co dzień.

Pokazanie zużycia wody w formie komiksu to zadanie uczestników konkursu plastycznego ogłoszonego przez Sosnowieckie Wodociągi.

"Chcemy w ten sposób uświadomić dzieci jak wiele wody trzeba zużyć do wyprodukowania na przykład jednej koszulki. To nie jest powszechna wiedza i dlatego zależy nam aby młodym ludziom uświadomić skalę problemu. Działamy w myśl zasady +Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci+" - wyjaśnił w informacji prasowej prezes Sosnowieckich Wodociągów Paweł Kopczyński.

Dla laureatów konkursu przygotowane są nagrody takie jak: rower, hulajnoga oraz inne gadżety. Ponadto, każda szkoła, której uczniowie zajęli I, II oraz III miejsce również otrzyma nagrodę w postaci fontanny wody pitnej. Na pięć szkół z największą liczbą uczestników także czekają fontanny wody pitnej.

Prace można wysłać lub dostarczyć do siedziby Sosnowieckich Wodociągów przy ul. Ostrogórskiej 43 do 17 listopada. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 7 grudnia, a oficjalne rozdanie nagród odbędzie się 9 grudnia. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawiera Regulamin Konkursu znajdujący się na stronie www.sosnowieckiewodociagi.pl.

Sosnowieckie Wodociągi już od kilku lat organizują działania ekologiczne. Firma organizowała również kampanię "Gang Szczurzaków - STOP szczurom w kanalizacji miejskiej", która była odpowiedzią na problem miast - rozwój kolonii szczurów w kanalizacjach. Celem wodociągów było uświadomienie, że przyczyniają się do tego niewłaściwe nawyki mieszkańców wyrzucających resztki pokarmów i artykułów spożywczych do toalet. Odpady te stanowią pokarm dla szczurów, a te osiedlają się w miejscach, w których z łatwością zdobywają pożywienie.