Śląskie: Ograniczenia w komunikacji miejskiej ZTM – wykonawca nie podpisał umowy

Ograniczenia w komunikacji miejskiej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wprowadzi od 11 lipca tamtejszy jej organizator, Zarząd Transportu Metropolitalnego. ZTM wyjaśnia, że jeden z przewoźników nie podpisał umowy, mimo że wygrał przetarg na obsługę połączeń.

Jak poinformował PAP w czwartek rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek, ograniczenia w komunikacji miejskiej zostaną wprowadzone 11 lipca i obejmą 9 linii autobusowych: 297, 653, 662, 688, 830, 910, 912, 913 i T-11. Ich trasy przebiegają przez Bytom, Chorzów, Katowice, Mikołów, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice oraz Tychy.

"Konieczność wprowadzenia zmian wynika z tego, że wykonawca połączeń - przewoźnik A21 - nie podpisał nowej umowy z Zarządem Transportu Metropolitalnego. Firma przewozowa nie przystąpiła do sfinalizowania kontraktu, mimo tego, że wygrała przetarg" - powiedział Wawrzaszek.

W związku z sytuacją ZTM wdraża modyfikacje, aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów. Zmiany obejmą więc linie z niską frekwencją i takie, dla których jest alternatywa w postaci innych połączeń. Część z linii zostanie zawieszona (653, 830, 912, 913), a na innych wprowadzona zostanie rzadsza częstotliwość połączeń (297, 662, 688, 910, T-11).

"Organizator transportu jednocześnie wskazuje, że sytuacja kadrowa firm przewozowych jest dynamiczna i że wraz z jej poprawą połączenia będą przywracane. ZTM na bieżąco dostosowuje rozkłady jazdy do możliwości przewoźników i tym samym nie wyklucza wprowadzenia kolejnych zmian" - podkreślił Wawrzaszek.

Zasugerował śledzenie strony internetowej ZTM, na której publikowane są najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej: rj.metropoliaztm.pl/news.

W ostatnim roku ZTM prowadził dwa duże, podzielone na części przetargi, na obsługę organizowanych przez siebie połączeń, kierowane do przewoźników prywatnych.

W połowie ub. roku ruszyło podzielone na siedem części postępowanie na obsługę połączeń autobusowych, obejmujący obsługę łącznie 166 mln tzw. wozokilometrów ponad 300 pojazdami. W lutym ub. roku ogłoszono natomiast przetarg na przejazdy łącznie ponad 62 mln tzw. wozokilometrów, ponad 100 pojazdami.

Zarząd Transportu Metropolitalnego jest jednostką budżetową GZM i największym organizatorem transportu zbiorowego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin Metropolii oraz kilkunastu kolejnych z nią sąsiadujących wysyła ok. 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 450 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.

W ub. roku Metropolia objęła udziały największych tamtejszych operatorów komunikacji miejskiej: należących do samorządów miast Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej w Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Dzięki temu, podobnie jak w przypadku należącego w całości do Metropolii PKM Świerklaniec, spółki te dostaną zlecenia w formule in-house, z pominięciem przetargów.

Pod kątem m.in. dotychczasowych pozostałych, prywatnych przewoźników, ogłaszane są postępowania, które m.in. mają pozwalać rozszerzać siatkę połączeń i uruchamiać kolejne tzw. linie metropolitalne, czyli nowe linie finansowane bezpośrednio przez GZM.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy członkowskie zrzeszającej je Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej opłacanej co roku przez gminy oraz z biletów. Od maja ub. roku uruchamiane są stopniowo finansowane bezpośrednio przez GZM tzw. linie metropolitalne, które mają być jedną z pierwszych zmian układu komunikacji publicznej w Metropolii.

