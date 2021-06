Śląskie: Około 200 wniosków do wojewódzkiego budżetu obywatelskiego

Blisko 200 zgłoszonych projektów przeszło ocenę formalną w trzeciej edycji regionalnego budżetu obywatelskiego woj. śląskiego. W tegorocznej edycji szczególnie promowane są działania o charakterze ekologicznym. Skierowano na nie połowę pieniędzy budżetu, czyli 5 mln zł.

Nabór projektów trwał od drugiej połowy marca br. do połowy maja. Z informacji urzędu marszałkowskiego wynika, że ogółem złożono w nim 203 propozycje zadań na łącznie 56 mln zł. Etap oceny formalnej przeszło 198 zadań (trzy oceniono negatywnie, a dwa wycofali wnioskodawcy).

Kwota tegorocznego budżetu obywatelskiego wynosi, podobnie jak w poprzednich latach, 10 mln zł. Pieniądze te podzielono na dwie równe pule. Pierwsza, ekologiczna, obejmuje całość województwa. Druga, podregionalna, obejmuje, jak w poprzednich dwóch edycjach, grupy powiatów.

Jak podał urząd marszałkowski, do puli ekologicznej zgłoszono 48 wniosków. Zadania zgłaszane do tej puli musiały spełniać łącznie następujące warunki: mieć dominujący charakter ekologiczny, wpływać na poprawę środowiska naturalnego i służyć rozwojowi całego regionu.

W puli podregionalnej bez zmian pozostały podział i liczba grup powiatów. Mieszkańcy mogli zgłaszać zadania o różnym charakterze, mieszczące się w ramach zadań własnych województwa. Najwięcej wniosków, 31, dotyczy podregionu nr 4, obejmującego Bytom i Gliwice oraz powiaty gliwicki, lubliniecki i tarnogórski.

Kolejnym etapem będzie weryfikacja prawno-techniczna. Lista zadań dopuszczonych do głosowania oraz lista zadań niedopuszczonych (wraz z uzasadnieniem) opublikowana ma zostać do 16 lipca br. Potem będzie czas na procedurę odwoławczą.

Głosowanie ma odbywać się między 1 a 15 września, a ogłoszenie wyników ma nastąpić do 24 września br. Wtedy też zarząd województwa uchwałą ma zatwierdzić listę zadań do realizacji.

W ubiegłorocznej edycji, której zadania są realizowane w tym roku, pula również wynosiła 10 mln zł. Spłynęło wówczas blisko 150 wniosków. Pod koniec września 2020 r. zarząd regionu zatwierdził do realizacji 40 projektów z tej edycji - o łącznej wartości ponad 9 mln zł.

Wśród wybranych do realizacji projektów są: budowa dwóch tężni solankowych, zakupy samochodu szpitalnego do przewozu pacjentów, karetki pogotowia i traktora ogrodowego, zajęcia z samoobrony, siatkarskie mistrzostwa powiatów i warsztaty z robotyki. Ich łączna wartość to ponad 9 mln zł.

Głosowanie w II edycji regionalnego budżetu obywatelskiego trwało od 9 do 23 września br. Głosowanie na jeden z 90 dopuszczonych projektów odbywało się wyłącznie elektronicznie.

Śląski budżet obywatelski w swych dwóch pierwszych edycjach był podzielony na dwie pule. Pierwsza, w wysokości 2,5 mln zł, była przeznaczona na zadania wojewódzkie służące całemu regionowi. Druga, w wysokości 7,5 mln zł, była rozdysponowywana na zadania podregionalne. W tym celu województwo podzielono na 7 podregionów (projekt musiał obejmować co najmniej dwa powiaty).

Pula wojewódzka finansuje w tym roku cztery projekty: budowa wolier w śląskim zoo dla chronionych ptaków (za 389 tys. zł), projekty "Śląskie kocha siatkówkę" i "Książki online dla każdego" (odpowiednio 675 tys. zł i 1,17 mln zł), a także bezpłatne zwiedzanie tarnogórskich obiektów z listy światowego dziedzictwa UNESCO (za ponad 202 tys. zł).

Niektóre projekty wybrane w podregionach to: budowa tężni w Bystrej (500 tys. zł), zakup samochodu do przewozu pacjentów szpitala w Jaworzu (240 tys. zł), doposażenie w sprzęt szpitala w Orzeszu (229 tys. zł), rewitalizacja parku szpitala psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni (161 tys. zł) czy zakup karetki dla stacji pogotowia w Jaworznie (1 mln zł).

I Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego wsparł realizację w ub. roku 43 przedsięwzięć. Wybierać można było spośród 85 dopuszczonych projektów. W głosowaniu elektronicznym oddano wówczas 23 683 ważne głosy. W ub. roku - 20 719.

