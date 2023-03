Śląskie: Operator wąskotorówki przebuduje przystanek w Tarnowskich Górach

Operator kolejki wąskotorowej z Bytomia do Miasteczka Śląskiego, Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (SGKW), przebuduje w Tarnowskich Górach mijankę na swojej linii oraz zbuduje na nowo tamtejszy peron. Inwestycję umożliwia dotacja tarnogórskiego samorządu.

Jak już wcześniej informowali przedstawiciele SGKW, wśród planowanych na ten rok inwestycji związanych z infrastrukturą kolejki planowana jest przebudowa stacji w Miasteczku Śląskim wraz z budową centrum przesiadkowego przy odbudowywanej linii normalnotorowej Tarnowskie Góry - Zawiercie.

Teraz SGKW podało, że dzięki dotacji tarnogórskiego samorządu możliwa będzie też przebudowa przystanku wąskotorówki w Tarnowskich Górach.

"300 tys. złotych dotacji dla SGKW. W konkursie z zakresu turystyki i krajoznawstwa pn. +Obiekty postindustrialne 2023+ całość miejskich pieniędzy przyznano operatorowi bytomsko-tarnogórsko-miasteczkowskiej wąskotorówki na rewitalizację infrastruktury na terenie miasta Gwarków" - poinformowało Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.

"Dzięki dotacji przebudujemy m.in. mijankę w pobliżu ul. Bytomskiej oraz zbudujemy na nowo peron i przystanek w centrum miasta" - zapowiedział cytowany w informacji SGKW jego prezes Kamil Czarnecki.

Stowarzyszenie przypomniało, że w ub. roku w podobnym konkursie wąskotorówka otrzymała od samorządu Tarnowskich Gór 200 tys. zł na remonty torowisk; wyremontowano przeszło 300 m toru pamietającego lata 70. ub. wieku. W tegorocznym konkursie miasta na przedsięwzięcia turystyczne na letnie przejazdy parowozu miasto przyznało natomiast 18 tys. zł.

Aby budować jak najszerszą ofertę, SGKW - przy współpracy lokalnych samorządowców i zaangażowaniu firm i instytucji (również państwowych) - dba o tabor i zaplecze oraz stara się utrzymać w jak najlepszym stanie torowisko.

Również Bytom wspiera SGKW dotacjami, inwestuje w tabor i infrastrukturę oraz współfinansuje przewozy dzieci i młodzieży. W ub. roku dzięki środkom Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego udało się wyremontować kolejne 550 m toru w tym mieście.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w SGKW w ub. roku było przywrócenie do ruchu 70-letniego parowozu wąskotorowego Ryś - dzięki wsparciu władz Bytomia, Fundacji Orlen, SGKW, przeszło 200 indywidualnych darczyńców w internetowej składce oraz kilku górnośląskich firm. Ryś poprowadził 118 z 328 ubiegłorocznych pociągów SGKW.

Oprócz samorządów wąskotorówkę wsparło wiele firm. Największymi darczyńcami były PKP Polskie Linie Kolejowe, które przekazały kilkadziesiąt ton szyn kolejowych i elementów mocujących, oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która podarowała kilkanaście unikatowych przemysłowych wagonów, kilka kopalnianych lokomotyw oraz kilometr toru.

W 2022 r. pociągi SGKW kursowały od końca stycznia do drugiej połowy października. W tym czasie wąskotorówka przewiozła ok. 20 tys. podróżnych, jej pociągi pokonały ok. 5,5 tys. km, było także 41 dni kiedy kursował parowóz Ryś. Obecnie pociągi nie kursują ze względu na remonty torów i budowę tunelu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Tarnowskich Górach.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe powstały w 1853 r. To najstarsza nieprzerwanie czynna kolej wąskotorowa na świecie. Przez ponad 140 lat służyła przemysłowi, przewożąc węgiel, rudy metali czy kamień. Gęsta sieć wąskich torów o rozstawie 785 mm łącząca większość górnośląskich hut i kopalń rozciągała się od Raciborza na południowym zachodzie po Szopienice na wschodzie oraz Bibielę na północy.

