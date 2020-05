Śląskie: Otwarcie nowej biblioteki czechowickiej dopiero w sierpniu

Pod koniec sierpnia otwarty zostanie nowy gmach miejskiej biblioteki w Czechowicach-Dziedzicach. Wpływ na datę ma epidemia. Budowa, która już się zakończyła, trwała dwa lata i kosztowała ok. 9 mln zł – poinformowała szefowa biblioteki Ewa Kmiecik-Wronowicz.

Pierwotnie otwarcie placówki było planowane na połowę czerwca.

"Przeprowadzka już została zakończona, ale trwają jeszcze prace przy zabezpieczeniu księgozbioru, a to potrwa. Czas epidemii nie sprzyja spotkaniom w większym gronie, a chcielibyśmy zrobić otwarcie, które stanie się świętem mieszkańców" - powiedziała dyrektor Kmiecik-Wronowicz.

Koszt budowy to ok. 9 mln zł. Inwestycję wsparło 2 mln zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Nowy budynek książnicy ma dwie kondygnacje z tarasem. Łączna powierzchnia wynosi 2,2 tys. m kw. Na parterze znajdzie się biblioteka dla dzieci z miejscem do pracy i zabawy wśród książek. Tutaj będzie też miejsce na prezentacje dział amatorów i profesjonalnych twórców. Na piętrze zlokalizowana zostanie przestrzeń dla czytelników z wolnym dostępem do książek i innych nośników wiedzy, kąciki do pracy oraz stanowiska do zautomatyzowanej obsługi czytelników i biura. Taras umożliwi zorganizowanie letniej czytelni, poranków z książką i warsztatów na powietrzu.

Budynek będzie okalał park.

W bibliotece powstanie m.in. też pracownia digitalizacji. Organizowane będą zajęcia kulturalne i edukacyjne dla dzieci i dorosłych z wykorzystaniem nowoczesnych mediów.

Czechowicka placówka ma w zbiorze blisko 200 tys. woluminów. Z jej usług korzysta stale ok. 11,5 tys. osób. Gmina liczy ponad 43 tys. mieszkańców.