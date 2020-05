Śląskie: Otwarcie zrewitalizowanego basenu w Wiśle - dopiero za rok

Dopiero za rok otwarte zostanie zrewitalizowane kąpielisko miejskie w Wiśle, choć prace dobiegają końca. Uruchomienie go tego lata z uwagi na obostrzenia wynikające z epidemii nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego – podała komunalna spółki Baseny Wisła.

Prezes spółki Jakub Stasiewicz w rozmowie z PAP powiedział, że policzono, ile osób mogłoby wejść na obiekt przy złożeniu 2-m odstępu między korzystającymi z basenu. "Wyszło nam, że mogłoby wejść tylko 50-60 osób. Tymczasem liczyliśmy, że w słoneczne dni w normalnych warunkach skorzystać mogłoby z basenu od 600 do 1 tys. osób. Moglibyśmy zatem wpuścić tylko co dziesiątego chętnego" - wskazał.

Prezes dodał, że wpływy ze sprzedaży biletów są istotne dla komunalnej spółki, a przy tak niewielkiej frekwencji byłyby ograniczone. "Przy zachowaniu reżimy sanitarnego w tym sezonie, otwarcie zupełnie nie opłacałoby się. Szykujemy się na kolejny" - powiedział Stasiewicz.

Plany z początku br. zakładały, że obiekt mógłby zostać otwarty w czerwcu. Termin zaczął się jednak przesuwać z powodu epidemii. "Były kłopoty z poddostawcami części basenowych. Są zlokalizowani we Włoszech i Hiszpanii. Tamtejsze fabryki dopiero ruszają. Podzespoły jeszcze nie trafiły do Polski. Liczymy jednak, że latem remont basenu zostanie zakończony" - powiedział prezes.

Basen miejski, nazywany w Wiśle parkiem kąpielowym, powstał w 1932 r. W ostatnich latach był nieczynny, popadł w ruinę. Samorząd postanowił go zrewitalizować. Koszt inwestycji to ok. 20 mln zł. Spółka komunalna Baseny Wisła w 2018 r. zaciągnęła na ten cel kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego spłata nastąpi w ciągu 15 lat.

Park kąpielowy w centrum beskidzkiego kurortu, ze względu na zabytkowy charakter, zachowa oryginalny wygląd. Przede wszystkim pozostanie basen o wielkości 50 na 50 m, z trzema różnymi poziomami głębokości wody. Powstanie m.in. nowy pawilon z kinem letnim i usługami.

"Obecnie będziemy poszukiwali najemcę budynku wielofunkcyjnego. Chcemy tam zrobić restaurację połączoną z klubem. To może zostać uruchomione zaraz po zakończeniu budowy basenu, jeszcze latem br. Ta część obiektu będzie wykorzystywana przez cały rok. Myślimy też, by zimą na terenie basenu powstało lodowisko" - wyjaśnił prezes.