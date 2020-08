Śląskie: Otwarto nowy gmach biblioteki w Czechowicach-Dziedzicach

Nowy gmach biblioteki miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach został otwarty w czwartek. „To jest świątynia kultury” – powiedział burmistrz miasta Marian Błachut. Czytelnicy będą mogli skorzystać ze zbiorów placówki już od piątku.

Budowa nowego gmachu trwała dwa lata. Nowoczesny budynek powstał na 3 hektarach terenu na obrzeżach ścisłego centrum 35-tysięcznego miasta. Burmistrz Błachut powiedział, że przed budową działka była bardzo zaniedbana. Obecnie stanął na niej nowoczesny obiekt z parkiem.

Książnica ma dwie kondygnacje oraz taras. Jej łączna powierzchnia to ok. 2 tys. mkw. Na parterze znajduje się biblioteka dla dzieci z miejscem do pracy i zabawy wśród książek oraz miejsce na wystawy. Na piętrze jest przestrzeń dla czytelników z wolnym dostępem do książek i innych nośników wiedzy, kąciki do pracy oraz stanowiska do zautomatyzowanej obsługi czytelników i biura. Taras umożliwi organizowanie letniej czytelni, poranków z książką i warsztatów na powietrzu. Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych. W bibliotece działała będzie m.in. pracownia digitalizacji.

Koszt budowy wyniósł niespełna 9 mln zł. Inwestycję wsparło kwotą 2 mln zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Osobna kwota to wyposażenie biblioteki - jego wartość to ok. 4,5 mln zł.

W przecięciu wstęgi uczestniczył związany z Podbeskidziem wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Puda, który podczas uroczystości wręczył dyrektor biblioteki Ewie Kmiecik-Wronowicz brązowy medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Czechowicka placówka posiada w zbiorach blisko 230 tys. woluminów. Rocznie placówkę odwiedza ponad 160 tys. osób, a z jej usług korzysta stale ok. 11,5 tys. czytelników.

Miasto Czechowice-Dziedzice wraz z przyległymi sołectwami liczy ponad 43 tys. mieszkańców.