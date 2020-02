Śląskie: Pielgrzymki do Włoch odwołane z powodu koronawirusa

Zagrożenie koronawirusem we Włoszech spowodowało załamanie w turystyce pielgrzymkowej do tego kraju. Masowo odwoływane są takie wyjazdy w Archidiecezji Katowickiej – wierni nie pojadą np. z diecezjalną pielgrzymką do Rzymu na stulecie urodzin Jana Pawła II.

"Ten wyjazd był planowany w dniach 15-17 maja. W porozumieniu z biurem podróży zdecydowaliśmy się odwołać go już teraz. Trudno czekać na dalszy rozwój sytuacji, skoro jest tak dynamiczna i nieprzewidywalna. Wszystko może się zdarzyć" - powiedział w piątek PAP sekretarz i rzecznik arcybiskupa katowickiego ks. dr Tomasz Wojtal.

Przedstawiciele biur podróży przyznają, że koronawirus ma fatalny wpływ na ich branżę. "Odwołaliśmy wszystkie zaplanowane na najbliższe miesiące wyjazdy do Włoch, niektóre próbujemy jeszcze przesunąć co najmniej o pół roku, na jesień, choć klienci nie są taką opcją zbytnio zainteresowani. Nie znam klienta, który chciałby teraz jechać do Włoch" - informuje właściciel biura PL Travel Krzysztof Stańczyk.

Dla biura oznacza to wymierne straty, bo już dawno wpłaciło zaliczki za hotele. Ich ewentualne odzyskanie zależy teraz od dobrej woli hotelarzy. "To są kwoty idące w dziesiątki tysięcy euro" - podkreślił Krzysztof Stańczyk.

Jego zdaniem, zagrożenie koronawirusem jest dla branży turystycznej groźniejsze w skutkach, niż zamachy terrorystyczne. "Zamachy są punktowe, koronawirus zabiera całe destynacje. Po zamachach w Paryżu powrót na tamten rynek zajął nam kilka lat i nie wróciliśmy do poziomu sprzed zamachów" - przyznał właściciel PL Travel.