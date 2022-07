Śląskie: Pierwszy autobus elektryczny dotarł do Czechowic-Dziedzic

Pierwszy z dwóch przegubowych autobusów solaris o napędzie elektrycznym, zakupionych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, dotarł do przewoźnika. Z początkiem sierpnia wyjedzie na ulice – dowiedziala się PAP w przedsiębiorstwie.

"Pierwszy autobus już do nas dotarł. Wprowadzimy go do ruchu z początkiem sierpnia. Kolejny odbierzemy z końcem sierpnia. Na ulice wyjedzie z początkiem września. (…) Obsługiwały będą linię do Bielska-Białej" - powiedział w rozmowie z PAP prezes czechowickiego PKM Rafał Kupczak.

Szef przewoźnika dodał, że gotowe są już także dwie stacje ładowania. Pierwsza, która umożliwia szybkie ładowanie, znajduje się na placu postojowym przystanku Czechowice-Dziedzice Silesia. Druga powstała w zajezdni.

PKM przeznaczył na realizację zamówienia nieco ponad 9,22 mln zł. 18-m autobusy dostarcza firma Solaris Bus and Coach. Każdym może podróżować 129 osób.

Zakup jest realizacją projektu "Elektromobilna komunikacja miejska w Czechowicach-Dziedzicach". Opiewa on na 7,5 mln zł netto. Dofinansowanie ze środków UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sięgnęło 6 mln zł. Kolejne 1,58 mln zł to pożyczka z funduszu ochrony środowiska.

Flota PKM liczy obecnie ok. 40 autobusów.

