Śląskie: PKP PLK odnowią peron przystanku Łaziska Górne

Odnowienie do października br. przystanku Łaziska Górne na głównym kolejowym połączeniu Katowic i Rybnika zapowiedział zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Będzie to kolejna już inwestycja na tej obciążonej jednotorowej linii.

"Przebudowa i podwyższenie peronu w Łaziskach Górnych na trasie Mikołów - Orzesze ułatwi podróżnym korzystanie z pociągów" - napisano w poniedziałek na twitterowym koncie PKP PLK. Jak dodano, na przystanku codziennie zatrzymuje się ok. 40 pociągów; zakończenie prac przewidziano w październiku br.

Łaziska Górne to miejscowość położona na południe od Mikołowa. Przecina ją główna linia kolejowa nr 140 Katowice Ligota - Rybnik - Nędza. Od stacji Katowice Ligota na odcinku przez Mikołów, Łaziska Górne i Orzesze, aż do stacji Leszczyny w Czerwionce-Leszczynach linia ta jest jednotorowa.

Intensywny ruch pociągów wymógł w ostatnich latach czasie na zarządcy kolejowej infrastruktury m.in. odbudowę jednej z dawnych mijanek tego szlaku - na przystanku Łaziska Górne Brada. Odbudowie mijanki w Bradzie, między stacjami Mikołów i Orzesze, towarzyszyła przebudowa tamtejszego przystanku kolejowego; powstał wówczas m.in. nowy dwukrawędziowy peron.

Odbudowa mijanki w Bradzie zakończyła się pod koniec 2018 r. Następnie, w I poł. 2020 r., zarządca kolejowej infrastruktury odnowił peron stacji Leszczyny.

Rozbudowę o drugi tor oraz dodatkowe przystanki odcinka linii nr 140 między Katowicami Ligotą, a Orzeszem Jaśkowicami, zakłada jeden z projektów zgłoszonych do rządowego programu Kolej Plus, pod kątem których w drugim etapie programu powstały m.in. wstępne studia planistyczno-prognostyczne (WSPP).

To jeden z trzynastu projektów, które w drugim etapie Kolei Plus koordynowała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, natomiast jedyny, przy którym GZM współpracuje z samorządem woj. śląskiego. PKP PLK zapowiadały wybór przewidzianych do realizacji inwestycji Kolei Plus na II kw. bieżącego roku.

Samorządy subregionu zachodniego woj. śląskiego od dłuższego czasu zabiegają o poprawę warunków prowadzenia ruchu na jednotorowej linii z Rybnika do Katowic. Same okresowo zapewniały też dodatkowe połączenia w obrębie subregionu - dofinansowując aglomeracyjne pociągi między Rybnikiem a Wodzisławiem.

W grudniu br. PKP PLK zapowiedziały odnowienie dwóch przystanków kolejowych w rybnickich dzielnicach Niedobczyce i Niewiadom na odchodzącej od linii nr 140 trasie z Rybnika do Raciborza. Prace te mają zostać wykonane do końca 2022 r.

