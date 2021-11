Śląskie: PKP PLK zmodernizują do jesieni 2022 r. stację w Zwardoniu

PKP Polskie Linie Kolejowe zmodernizują stację kolejową w Zwardoniu na Żywiecczyźnie. Ruszyły już prace projektowe. Przebudowa ma się rozpocząć wiosną i trwać do jesieni 2022 r. Koszt inwestycji to 7 mln zł – przekazała w środę spółka.

"Dzięki inwestycji podróżowanie ze Zwardonia w stronę Katowic oraz w kierunku Żyliny na Słowacji będzie wygodniejsze" - zapewniła Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK.

Przedstawicielka PKP PLK poinformowała, że w Zwardoniu przebudowane i podwyższone zostaną dwa perony. Ułatwi to podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. "Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się wybudowane zostaną dojścia wraz z pochylniami, umożliwiającymi swobodny dostęp do peronów" - powiedziała Głowacka. Ustawione zostaną również nowe wiaty i ławki, tablice informacyjne oraz gabloty z rozkładem jazdy, a także zamontowane oświetlenie LED. Prace obejmą także tory na stacji.

Zadanie realizowane jest przez PKP PLK w trybie "projektuj i buduj". "Prace projektowe już się rozpoczęły. Budowa zaplanowana jest od marca do końca października 2022 r. Wartość zadania to ok. 7 mln zł. Sfinansowane zostanie ze środków budżetowych" - poinformowała Katarzyna Głowacka.

W województwie śląskim dzięki inwestycjom PKP PLK podróżni wygodniej wsiadają do pociągów m.in. na stacjach i przystankach linii Chybie - Żory - Rybnik - Nędza, Chybie - Skoczów, Zawiercie - Częstochowa, Cieszyn - Zebrzydowice, Bielsko-Biała Lipnik - Wilkowice-Bystra, Zabrzeg. Na zwiększanie dostępności wykorzystywane są fundusze unijne i pieniądze z budżetu państwa.

