Śląskie: PKP PLK zmodernizują peron w Kozach koło Bielska-Białej

PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiedziały modernizację do wiosny przyszłego roku peronu na stacji w Kozach, znajdującej się na linii między Bielskiem-Biała i Kalwarią Zebrzydowską – Lanckoroną – podało w poniedziałek PKP PLK. Koszt inwestycji to ok. 2,5 mln zł.

Z Kóz pociągi kierują się do Bielska-Białej lub Andrychowa, Wadowic i Krakowa.

"Przebudowa i podwyższenie peronu ułatwi podróżnym wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Zostaną zamontowane nowe wiaty i ławki, a także oświetlenie LED. Dobrą orientację w podróży zapewnią tablice informacyjne oraz gabloty z rozkładem jazdy. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się wybudowane będą dojścia wraz z pochylniami" - zakomunikowała w poniedziałek Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Jak dodała, zakończenie prac planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Wartość zadania to ok. 2,5 mln zł. Inwestycja sfinansowana zostanie z funduszy własnych PKP PLK.

Głowacka przypomniała, że na linii 117 miedzy Bielskiem-Białą i Krakowem dotychczas zrealizowały już prace o wartości 129 mln zł.

"Między Wadowicami a Andrychowem poprawił się komfort oraz bezpieczeństwo podróżowania. Dostęp do kolei zwiększył nowy przystanek Osiedle Podhalanin w Wadowicach, a także zmodernizowane perony na stacji Andrychów i przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie. Możliwość lepszych podróży zapewnia wybudowana mijanka w Barwałdzie Średnim i przystanek w dogodniejszej lokalizacji" - podała.

Katarzyna Głowacka poinformowała, że trwa jeszcze budowa łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jej koszt to blisko 23 mln zł. "Pozwoli ona skrócić nawet o 15 minut czas jazdy pociągiem z Krakowa do Wadowic, Andrychowa i Bielska-Białej" - oznajmiła.

