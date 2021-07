Śląskie: PKP SA jeszcze w tym roku chcą rozpocząć przebudowę dworca Dąbrowa Górnicza

Jeszcze w tym roku spółka PKP SA chce rozpocząć przebudowę i modernizację opuszczonego dziś budynku głównego dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej (Śląskie). Obecnie prowadzi przetarg na te prace – współpracując przy większej inwestycji lokalnego samorządu.

Dąbrowa Górnicza to najbardziej wysunięty na północny wschód duży ośrodek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kilka lat temu tamtejszy samorząd rozpoczął program "Promowanie zielonej mobilności...", zakładający budowę oferty komunikacji zbiorowej konkurencyjnej dla transportu indywidualnego.

Miasto w 2017 r. nawiązało współpracę ws. założeń i realizacji przedsięwzięcia z zarządcą kolejowej infrastruktury, spółką PKP Polskie Linie Kolejowe oraz zarządcą kolejowych nieruchomości, spółką PKP SA. Kluczowym założeniem "Promowania zielonej mobilności..." stała się poprawa dostępności do dąbrowskich dworców: w centrum i dzielnicach Gołonóg oraz Ząbkowice (wszystkie położone są na głównej linii kolejowej Gliwice - Katowice - Częstochowa).

Następnie miasto oraz PLK w uzgodnieniu przygotowały projekty, a potem przetargi na prace budowlane, które w Ząbkowicach (obejmowały głównie nowy układ komunikacyjny) zostały zakończone w 2019 r., a w centrum i Gołonogu trwają od ub. roku. W ramach obu trwających inwestycji powstają m.in. parkingi, przystanki autobusowe, tunele pod torami w miejsce przejazdów oraz połączenia piesze i rowerowe.

Równoległa współpraca miasta z PKP SA dotyczy przygotowania rewitalizacji dwóch dąbrowskich dworców: zabytkowego dworca Dąbrowa Górnicza oraz dworca Dąbrowa Górnicza Gołonóg. Uzgodniono inwestycje, mające umożliwić przywrócenie obsługi pasażerskiej w obu budynkach, umieszczono też oba obiekty w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.

Zamknięty budynek dworca w centrum Dąbrowy Górniczej jest bardzo podobny do odnowionego w poprzednich latach, oddalonego o ok. 30 km, pochodzącego z lat 80. XIX wieku budynku dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej w Myszkowie. Jak podał we wtorkowej informacji rzecznik PKP SA Michał Stilger, również pochodzący z 1888 r. dąbrowski dworzec na tej samej historycznej trasie przejdzie teraz "prawdziwą metamorfozę".

Jak wymienił Stilger, renowacji zostanie poddana ceglana elewacja: będzie wyczyszczona i uzupełniona, przy zachowaniu fryzów i innych detali architektonicznych. Odtworzone na wzór historycznych mają być stolarka okienna i drzwiowa oraz poszycie dachowe. Założona zostanie iluminacja budynku.

Zmieni się też jego wnętrze. Przywrócona zostanie obsługa podróżnych, która będzie odbywać się w holu, pełniącym jednocześnie funkcję ogrzewanej i klimatyzowanej poczekalni. Przewidziano częściowo ceglane wykończenie ścian, a częściowo pomalowanie ich w odcieniach szarości. Posadzkę utworzą granitowe płyty.

Poczekalnia będzie wyposażona w ławki, kosze, gabloty z rozkładami jazdy i elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów. Obok zaprojektowano pomieszczenia kas biletowych, dwa lokale na wynajem, a w zachodnim skrzydle na dwóch kondygnacjach - powierzchnie przeznaczone dla lokalnego samorządu. Resztę pomieszczeń zajmą pomieszczenia techniczne oraz biura.

Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku i jego otoczeniu zaprojektowano energooszczędne oświetlenie, a pod ziemią - zbiorniki do magazynowania wody deszczowej do spłukiwania toalet. Planowane jest ocieplenie obiektu od wewnątrz i ogrzewanie go za pomocą pomp ciepła. Bezpieczeństwo mają zapewniać systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Zmienić ma się ponadto otoczenia dworca. Oprócz nowych nawierzchni po stronie wschodniej, powstanie 10 miejsc postojowych oraz wiata rowerowa. Uporządkowana zostanie zieleń, a obok parkingu zaplanowano ogrody deszczowe suche o powierzchni 256 m kw. Zadaniem ok. 2,5 tys. roślin będzie wstępne filtrowanie wody opadowej, a także stopniowe jej uwalnianie do gleby.

Z dokumentacji przetargowej PKP SA wynika, że szacowane na 16 mln zł netto prace powinny zostać wykonane w oparciu o przygotowany projekt w ciągu 65 tygodni. Kryterium wyboru ofert będzie jedynie cena. Nie przewidziano aukcji elektronicznej. Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 24 sierpnia br.

"Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, roboty budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Planowany termin zakończenia inwestycji zostanie podany po zakończeniu procedury przetargowej oraz podpisaniu umowy z wybranym w niej wykonawcą" - zasygnalizował rzecznik PKP SA.

Jak zaznaczył cytowany przez niego wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, dzięki inwestycji dąbrowski dworzec odzyska swój historyczny wygląd, ale też stanie się obiektem nowoczesnym, proekologicznym i spełniającym oczekiwania pasażerów.

"Inwestycje w kolej na takich terenach jak Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia są szczególnie istotne, gdyż rola kolei jako środka transportu najlepiej przygotowanego do obsługi aglomeracyjnych przewozów pasażerskich jest nieoceniona" - dodał Małecki.

Zrzeszająca 41 miast i gmin regionu GZM - jednocześnie ze staraniami władz Dąbrowy Górniczej i ich współpracą ze spółkami PKP PLK i PKP SA - od niemal początku swojej działalności w 2018 r. przygotowuje koncepcję Kolei Metropolitalnej: oferty szybkich pociągów aglomeracyjnych zapewniających trzon transportu publicznego w regionie. Przewidywane dwie główne trasy, dla których inwestycje przygotowują PKP PLK, to Gliwice - Dąbrowa Górnicza oraz Tarnowskie Góry - Tychy.

Poza budową centrów przesiadkowych, dąbrowski program "Promowania zielonej mobilności...", zakłada m.in. budowę dróg rowerowych i częściową przebudowę infrastruktury drogowej w ciągu głównych ulic: Sobieskiego, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego, równolegle z inwestycją przygotowaną przez spółkę Tramwaje Śląskie. Z końcem czerwca br., po aukcjach elektronicznych, TŚ wybrały najkorzystniejsze oferty w swoich postępowaniach w tym zakresie.

Cytowany we wtorkowym komunikacie PKP SA wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel przypomniał, że prace przy dąbrowskim dworcu będą elementem Programu Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. na modernizację blisko 200 dworców w kraju prawie 2 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl