Śląskie: PLK mają osiem ofert na dokumentację połączenia Bytomia z Rudą Chebziem

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe otrzymała osiem ofert na opracowanie dokumentacji odtworzenia połączenia pasażerskiego Bytomia z Rudą Chebziem w programie Kolej Plus. Plany to m.in. budowa 5 km torów i modernizacja 4 km, a także budowa dwóch przystanków.

To pierwszy z sześciu realizowanych w programie Kolej Plus projektów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym otwarto oferty na dokumentację. Spośród ogółem siedmiu postępowań Kolei Plus dotyczących woj. śląskiego, oferty otwarto też w przetargu na dokumentację odbudowy połączenia Jastrzębia-Zdroju z Katowicami, gdzie liderem projektu jest samorząd województwa.

GZM zgłosiła do Kolei Plus m.in. sześć przyjętych do realizacji inwestycji, dzięki którym ma zostać odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstać 14 przystanków osobowych. Inwestycje te wpisują się w projekt Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych kierunków transportu publicznego w GZM na połączeniach kolejowych. Umowy ws. ich realizacji PLK i zainteresowane samorządy GZM zawarły na początku grudnia 2022 r.

Jako pierwsze postępowanie Kolei Plus w obszarze Metropolii PLK ogłosiła zamówienie dokumentacji dla projektu "przygotowania alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142" - ten przetarg nadal jest w toku.

Oferty otwarto natomiast w kolejnym postępowaniu: na dokumentację odtworzenia istniejącego połączenia kolejowego między Bytomiem i Rudą Chebzie wraz z budową potrzebnych łącznic, dwoma przystankami Bytom ul. Zabrzańska (w rejonie dzielnicy Bobrek) i Ruda Śląska Orzegów oraz inną potrzebną infrastrukturą.

Zgodnie z informacjami z platformy zamówień PLK najtańszą z ośmiu złożonych ofert, łącznie za blisko 9,9 mln zł brutto (w tym 8,8 mln zł dokumentacja, a 1,1 mln zł nadzór autorski), złożyło konsorcjum firm Mosty Katowice i Arcadis. Druga oferta, konsorcjum spółek Elkol i Biura Projektów Metroprojekt, opiewa na 10,2 mln zł brutto (w tym 9,1 mln zł dokumentacja i 1,1 mln zł nadzór autorski).

Jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego na platformie przetargowej PLK, odtworzone ma zostać połączenie między dwiema istniejącymi liniami kolejowymi nr 132 (na odcinku Bytom - Gliwice) oraz nr 137 (Katowice - Gliwice). Wykorzystany i zrewitalizowany zostanie przy tym odcinek jednotorowej linii nr 189 z Rudy Chebzia (na linii 137) do Zabrza Biskupic (na linii 132) pomiędzy Chebziem, a dawnym posterunkiem Kuźnica na terenie Bytomia (4 km).

Powstaną też nowa łącznica, odchodząca od linii 137 w rejonie przystanku Ruda Śląska w kierunku Orzegowa (1,8 km), odcinek od Orzegowa do Kuźnicy (1,4 km), łącznica z Kuźnicy do stacji Bytom śladem m.in. dawnej linii nr 188 (3 km) i nowe tory w stacji Chebzie (1 km). W efekcie pociągi z Bytomia będą mogły od Orzegowa pojechać zarówno w stronę Chebzia i Katowic, jak i Rudy Śląskiej, Zabrza oraz Gliwic.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, planowana jest m.in. taka optymalizacja geometrii zaprojektowanej historycznie na prędkość 60 km/h linii 189, aby pociągi w postaci zespołów trakcyjnych mogły osiągać prędkość 80 km/h. Połączenia mają być zelektryfikowane, a czas przejazdu z Bytomia do Rudy Chebzia - zajmować 10 min.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PLK prace projektowe dla zadania "Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica - Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze - Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska" będą realizowane w latach 2023-25.

Roboty budowlane mogłyby być prowadzone w latach 2026-28. Szacowana wartość całego zadania (prace projektowe i budowlane) to ponad 270 mln zł. Bezpośrednim partnerem PLK w tym zadaniu jest samorząd Bytomia.

Dotąd, spośród projektów programu Kolej Plus dotyczących woj. śląskiego, PLK ogłosiły też już postępowania na dokumentacje: budowy drugiego toru na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice na linii Katowice - Rybnik wraz z budową tam nowych przystanków oraz odbudowy połączenia kolejowego Pyskowice - Pyskowice Miasto. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropoia zapewnia wkład własny do sześciu z siedmiu przedsięwzięć programu z regionu, przekraczający ogółem 317 mln zł.

