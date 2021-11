Śląskie: PLK na wiaduktach w Częstochowie instalują przęsło dawnego mostu nad Wisłą

Trzy przęsła dawnego mostu kolejowego nad Wisłą w Krakowie wykorzystuje przy remoncie linii kolejowej Kielce-Fosowskie w Częstochowie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Warte ponad 10 mln zł prace przewidziane są do października 2022 r.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PLK rozbiórka starego mostu kolejowego na Wiśle w Krakowie na modernizowanej linii E30 zakończyła się jesienią ub. roku. Budowana tam jest nowa przeprawa. Zdecydowano, że wszystkie zdemontowane stalowe przęsła mają zostać ponownie wykorzystane na innych liniach kolejowych w Polsce.

W sumie z dawnego mostu w Krakowie odzyskano 12 przęseł o łącznej wadze niemal 1,5 tys ton. Pięć z nich ma przeznaczono na zastąpienie wysłużonego mostu kolejowego nad Sanem w Zagórzu w woj. podkarpackim. Jedno z pojedynczych przęseł zainstalowano już na bocznej linii do elektrociepłowni Łagisza w Będzinie w Wojkowicach (Śląskie). Pozostałe są wykorzystane na wiaduktach w Krasnymstawie i Rykach na Lubelszczyźnie. Jeszcze jedno założono do zainstalowania w Rudnikach pod Częstochową.

O trwającej instalacji odzyskanego z Krakowa przęsła w Częstochowie-Gnaszynie poinformowała we wtorek Katarzyna Głowacka z biura prasowego PLK. To fragment szlaku Częstochowa Gnaszyn - Częstochowa Stradom, którym kursują składy pasażerskie m.in. do Warszawy, Opola i Wrocławia, a także pociągi towarowe.

"Po zakończeniu robót na jednym torze, prace są realizowane na sąsiednim. Ruch pociągów jest utrzymany. Zakończenie robót i dwutorową jazdę zaplanowano w grudniu. Przebudowę mostu PLK łączą z pracami na szlaku Blachownia - Częstochowa Gnaszyn. Takie rozwiązanie maksymalnie ogranicza zmiany na kolejowych trasach. Wzmacniane jest podtorze, prace prowadzone są przy nasypach i odwodnieniu. Roboty za ponad 1 mln zł zapewnią utrzymanie jak najlepszych parametrów linii" - podała Głowacka.

Na dalszym odcinku szlaku Częstochowa Gnaszyn - Częstochowa Stradom wymiana mostu rozpocznie się w marcu 2022 r. Wykorzystane zostaną tam dwa stalowe przęsła z mostu krakowskiego. Zadanie ma zakończyć się w październiku 2022 r. Wartość prac na obu mostach kolejowych w Częstochowie to ok. 10,3 mln zł ze środków budżetowych.

PLK sygnalizują, że obiekty z modernizowanych kolejowych magistral, po szczegółowym przeglądzie lub dodatkowych pracach, często są wykorzystywane na mniej uczęszczanych liniach. Po sprawdzeniu przez specjalistów, nie tylko podkłady i szyny, ale duże konstrukcje mostów nadal mogą służyć i pozostawać ważnymi ogniwami sieci kolejowej. "To racjonalne gospodarowanie dobrymi jeszcze materiałami i optymalne korzystanie ze środków programu utrzymaniowego" - zaakcentowała Głowacka.

Nowa krakowska przeprawa, która zastąpi rozebrany obiekt nad Wisłą, jest w końcowej fazie realizacji. Budowa trzech równoległych mostów kolejowych na Wiśle to jeden z kluczowych elementów przebudowy linii średnicowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice. Inwestycja ta jest obecnie najważniejszym przedsięwzięciem na terenie krakowskiego węzła kolejowego. Pierwszy z trzech nowych mostów został oddany do użytku w maju br.; roboty na kolejnych powoli dobiegają końca.

Rozpoczęte w lipcu 2017 r. prace modernizacyjne linii średnicowej E30 zakładają zastąpienie nowymi, 850-metrowymi estakadami nasypu ziemnego biegnącego przez centrum Krakowa od ul. Kopernika do ul. Miodowej i wybudowanie na nich czterech torów oraz powstanie nowych mostów na Wiśle, a także przystanków kolejowych Kraków Grzegórzki przy Hali Targowej i Kraków Złocień.

W sumie PLK przebudowują w Krakowie odcinek torów o łącznej długości 20 km. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą po nich z prędkością 160 km/h, a w centrum Krakowa - 100 km/h. Wartość inwestycji przekracza 1 mld zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 194,9 mln euro.

