Śląskie: PLK wyremontują dwa przystanki kolejowe w Rybniku

Dwa przystanki kolejowe w rybnickich dzielnicach Niedobczyce i Niewiadom na trasie z Raciborza do Rybnika wyremontuje zarządca kolejowej infrastruktury spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. W czwartek PLK poinformowały o wartej 8 mln zł umowie, która zakłada wykonanie prac do końca 2022 r.

Jak poinformowała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PLK, przystanki Rybnik Niedobczyce i Rybnik Niewiadom zostaną przebudowane i dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach "Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025".

"+Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025+ to inwestycja w lepszy dostęp do kolei także w woj. śląskim. Dzięki poprawie warunków obsługi na peronach pasażerowie chętniej wybiorą kolej w codziennych podróżach do pracy lub szkoły" - ocenił, cytowany przez Głowacką, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

Na przystankach Rybnik Niedobczyce i Rybnik Niewiadom zatrzymują się pociągi do Bielska Białej, Katowic, Pszczyny i Raciborza. Ich perony zostaną podwyższone i wyposażone w wiaty, nowe oświetlenie, oznakowanie, nagłośnienie i pochylnie. Na antypoślizgowej nawierzchni zastosowane zostaną ścieżki naprowadzające. W Niewiadomiu prace obejmą przebudowę peronu jednokrawędziowego i dobudowę drugiego, w zamian za istniejący peron w międzytorzu.

"Inwestycja z +Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025+ będzie szczególnie ważna dla podróżnych na trasie Rybnik - Racibórz. Efektywne wykorzystywanie środków z budżetu państwa i środków unijnych sprzyja rozwojowi kolei" - dodał prezes PLK Ireneusz Merchel.

"Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025" ma wartość 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także zwiększenie dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W programie uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W woj. śląskim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 17 lokalizacji, m.in. Rybnik Paruszowiec, Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchnę czy Katowice Podlesie.

Kilka kolejnych inwestycji przystankowych zgłosiła do rządowego, koordynowanego przez PLK, programu Kolej Plus Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. GZM reprezentuje w nim swe gminy członkowskie i zapewnia wkład własny do ew. wybranych inwestycji. Łącznie w drugim etapie programu GZM zapewniła dokumentację dla 13 projektów.

Spośród projektów przystankowych, Gliwice chcą budować przystanek: Bema na linii do Katowic, Zabrze zaś myśli o przystankach: Armii Krajowej i Zaborze Północ na linii Gliwice-Katowice, a Świętochłowice - o przystanku Mijanka na tej samej linii. Bytom zgłosił przystanki Os. Arki Bożka oraz Rozbark - na linii Katowice - Tarnowskie Góry, a Tychy - modernizację stacji Tychy Miasto.

Bytomski samorząd złożył także projekt prac na liniach nr 189 i 132 i budowy nowych łącznic w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie - Bytom, wraz z budową nowych przystanków Ruda Orzegów i Bytom Zabrzańska. Ruda Śląska zgłosiła przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141, 164 i 651.

Samorząd Katowic zaproponował przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice, zrewitalizowaną ostatnio linią nr 142 przez dzielnicę Murcki. Dąbrowa Górnicza planuje rewitalizację linii kolejowej nr 162 Strzemieszyce - Huta Katowice z jej odbudową do stacji Dąbrowa Górnicza (wraz z budową przystanku Tworzeń i rozbudową przystanku Gołonóg).

Pyskowice chciałyby odbudować rozebraną linię kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto. Mikołów zaproponował budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice linii Katowice - Rybnik.

