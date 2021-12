Śląskie: Podejrzenie ptasiej grypy u drobiu w powiecie bielskim

Podejrzenie wystąpienia ptasiej grypy u drobiu pojawiło się w powiecie bielskim w miejscowości Bestwinka – poinformowała we wtorek rzeczniczka starostwa bielskiego Magdalena Fritz. Dodała, że taką informację przekazał Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bielsku-Białej.

PAP dowiedziała się w katowickim Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii, że próbki zostały pobrane i przesłane do Krajowego Laboratorium Referencyjnego w Puławach. Podejrzenie dotyczy drobiu utrzymywanego w gospodarstwie.

"Mieszkańcy powiatu bielskiego, właściciele ptactwa hodowlanego mają obowiązek trzymać zwierzęta w zamknięciu. Chodzi o to, by drób nie miał kontaktu z dzikim ptactwem. Oznacza to m.in., że kury, kaczki, indyki czy gołębie powinny być także karmione i pojone w zamkniętym pomieszczeniu" - powiedziała Fritz.

Decyzję o dalszych krokach, gdyby obecność choroby została potwierdzona, będzie podejmował Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bielsku-Białej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl