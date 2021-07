Śląskie: Podpisano umowę na wstępną dokumentację linii kolejowej Katowice - Ostrawa

Umowę na wstępną dokumentację budowy odcinka nowej linii kolejowej w woj. śląskim, łączącej Katowice z Ostrawą, z połączeniem do Jastrzębia-Zdroju podpisali we wtorek przedstawiciele spółki CPK i spółki Egis Poland.

Obecny na uroczystości przy jastrzębskim dworcu autobusowym wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała zaznaczył, że program CPK kojarzy się niektórym tylko z dużym międzynarodowym lotniskiem, ale dotyczy on przede wszystkim budowy nowego systemu transportowego Polski.

"Dlatego w ogłoszonym niedawno programie Polski Ład inwestycje w infrastrukturę, a w nich program inwestycyjny CPK znajduje swoje poczesne miejsce" - wskazał i uściślił, że waga programu CPK wynika z potrzeb gospodarczych: związanych z tworzeniem nowych motorów rozwojowych polskiej gospodarki oraz społecznych: wynikających z wykluczenia transportowego mieszkańców niektórych dużych miast.

Przetarg na opracowanie tzw. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla projektu "Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa - Ostrawa" spółka CPK prowadziła od początku tego roku.

Projekt ten ma obejmować odcinek przyszłej linii kolejowej nr 170 pomiędzy przystankiem Katowice Piotrowice lub Katowice Podlesie (w zależności od wyboru wariantu) i granicą państwa, przedłużenie po stronie czeskiej w kierunku Ostrawy oraz odcinek linii kolejowej Jastrzębie-Zdrój - Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniami do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika.

Jak zapisano w dokumentacji przetargowej CPK, podstawowe cele projektu to: utworzenie szybkiego połączenia pomiędzy Katowicami i Ostrawą - będącego połączeniem polskiej i czeskiej sieci kolei dużych prędkości, umożliwiającego uruchamianie szybkich połączeń kolejowych do Pragi, Bratysławy, Budapesztu i Wiednia; a także włączenie do sieci kolejowej Jastrzębia-Zdroju - największego miasta w Polsce pozbawionego połączeń kolejowych.

Oferty w tym przetargu otwarto 22 marca br. Przy budżecie zamówienia 8,2 mln zł brutto wybrana najtańsza, złożona przez konsorcjum polskiej i francuskiej spółki grupy Egis oraz spółkę Jaf-Geotechnika, opiewała na 13,5 mln zł brutto (cena najdroższej z trzech kolejnych ofert sięgnęła 42,9 mln zł brutto). We wtorek z tym wykonawcą podpisano umowę.

