Śląskie: Podpisano umowy na dofinansowanie budowy centrów przesiadkowych

W Gliwicach, Tarnowskich Górach, Toszku, Goczałkowicach i Sośnicowicach powstaną wkrótce centra i węzły przesiadkowe, a w Tarnowskich Górach także sieć tras rowerowych. Lokalne i regionalne władze liczą, że zachęci to mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego.

W poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Śląskiego podpisano umowy na dofinansowanie tych inwestycji w ramach działania "Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie". Łączny koszt wszystkich tych zadań wyniesie 275 mln zł, z czego dofinansowanie unijne - blisko 185 mln zł.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski wyraził przekonanie, że realizacja tych planów w istotny sposób poprawi jakość życia mieszkańców, także dzięki lepszej jakości powietrza. "To są pewne +punktowe+ projekty, ale gdy zbierzemy je w całość, to są miliardowe kwoty wydane na przestrzeni lat na to, żeby poprawić jakość życia w regionie" - powiedział. Wyraził przekonanie, że jeszcze więcej środków na poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska znajdzie się w kolejnej perspektywie unijnej.

Inwestycja w Gliwicach nosi nazwę "Zachodnia Brama Metropolii Silesia". Centrum przesiadkowe powstanie na północnej stronie dworca kolejowego. Zakres prac obejmuje m.in.: budowę zadaszenia nad peronami i zatokami dla autobusów, budynków związanych z obsługą podróżnych i zapleczem technicznym i podziemnych przejść łączących z dworcem i centrum miasta. W ramach inwestycji zostaną przebudowane drogi dojazdowe dla rowerów i samochodów wraz z miejscami postojowymi i chodnikami, a także zamontowana instalacja fotowoltaiczna. Koszt inwestycji to 203 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 129,5 mln zł.

Pełniący obowiązki prezydenta Gliwic Janusz Moszyński podkreślił, że walka ze smogiem to dla lokalnych władz kluczowa sprawa. Ocenił, że budowa centrum przesiadkowego zintegruje wszystkie środki komunikacji zbiorowej. "To zupełnie nowa jakość i sądzę, że tym podstawowym efektem będzie zwiększenie liczy osób korzystających z komunikacji zbiorowej" - powiedział.

Władze Tarnowskich Gór planują rozbudowę centrum przesiadkowego integrującego dworzec autobusowy i dworzec PKP, a także stworzenie 28 km tras rowerowych, które połączą dzielnice z centrum miasta. Przy położonych tuż obok siebie dworcach powstanie parking typu park&ride na ok. 200 miejsc dla samochodów osobowych, zatoka autobusowa, sześć miejsc postojowych dla pojazdów osobowych o napędzie elektrycznym wraz ze stacjami szybkiego ładowania, parking typu bike&ride z setką zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów z punktem ładowania rowerów elektrycznych. Koszt całkowity zadania to 57,2 mln zł, z czego 85 proc. (ok. 48 mln zł) będzie pochodziło ze środków UE.

Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech ocenił, że będzie to inwestycja ważna nie tylko dla mieszkańców jego miasta. "Powietrze nie zna granic. Jeżeli zanieczyścimy je w południowej części Śląska, to w północnej części Śląska będzie ono również zanieczyszczone; stąd tak ważne, byśmy wszyscy podejmowali kompleksowe działania w celu jego ochrony" - wskazał.

"Przez ostatnich 20 lat zachłysnęliśmy się ruchem samochodowym. Każdy chce dotrzeć od miejsca A do miejsca B wyłącznie na swoich czterech kółkach. Chcemy te przyzwyczajenia zmienić, ale to nie wystarczy - trzeba im podać pewne ułatwienia, które umożliwią efektywne przemieszczanie się za pomocą środków komunikacji publicznej" - dodał burmistrz.

Czech przyznał, że mieszkańcy Tarnowskich Gór od dłuższego czasu domagają się budowy sieci tras rowerowych, jednak ze względu na inne inwestycje - jak warta 350 mln zł budowa oczyszczani ścieków i kanalizacji - lokalne władze nie miały na to środków.

Przedmiotem wartego 6,2 mln zł projektu w Sośnicowicach, na który trafi 2,4 mln zł ze środków unijnych, jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego z placem manewrowym dla autobusów oraz wiat przystankowych i parkingów dla samochodów i rowerów.

Budowa centrum przesiadkowego w Goczałkowicach będzie kosztowała 4,8 mln zł (z czego 2,8 mln zł dofinansowanie unijne). Inwestycja umożliwi dogodną zmianę środka transportu - np. z samochodu na pociąg lub rower. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dla pasażerów, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a także zmniejszenie ruchu samochodowego i tym samym zmniejszenie negatywnych oddziaływań samochodów na środowisko.

Warta 4 mln zł inwestycja w Toszku - z dofinansowaniem na poziomie 1,8 mln zł - obejmie remont budynku dworca kolejowego, w tym zagospodarowanie ośmiu pomieszczeń funkcjonalnych (m.in. poczekalni, holu i toalet) oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu poprzez utworzenie: 21 miejsc parkingowych i miejsc postojowych dla rowerów.