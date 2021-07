Śląskie: Półmetek prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej GZM

W przyszłym roku powstanie Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, nad którym pracuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Prace nad dokumentem, który ma uwzględniać wszystkie środki przemieszczania się po Metropolii - od komunikacji pieszej po wszelkie rodzaje pojazdów - są na półmetku.

Ważnym krokiem do opracowania planu jest opublikowany we wtorek dokument "Dobra mobilność", stworzony w oparciu o Studium Transportowe Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego. To pierwszy tak kompleksowy dokument dotyczący kwestii transportu i mobilności w centralnej części województwa.

"Studium transportowe objęło swoim zasięgiem 90 gmin, zarówno w obrębie Związku Subregionu Centralnego, jak i przyległych gmin z województw opolskiego i małopolskiego. W ramach prac zrealizowano wywiad w blisko 16,3 tys. gospodarstw na próbie ponad 33,9 tys. respondentów. Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu w 714 punktach pomiarowych" - wylicza przewodniczący zarządu Związku Subregionu Centralnego, wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok.

W efekcie stworzono model ruchu, przekazany Zarządowi Transportu Metropolitalnego, czyli głównemu organizatorowi transportu publicznego w regionie. Ma on być wykorzystany m.in. do budowania siatki połączeń komunikacyjnych i usprawnienia integracji transportu w aglomeracji. W dokumencie "Dobra mobilność" studium zostało wzbogacone o wnioski z badań, przeprowadzonych przez GZM m.in. w środkach komunikacji publicznej i na przystankach.

Mieszkańcy mówili wolontariuszom o różnego rodzaju przeszkodach, które napotykają podczas swoich codziennych podróży. Wspominali np. o niewystarczającej liczbie miejsc parkingowych, spóźniającej się komunikacji miejskiej albo zbyt szybkim ruchu samochodowym na osiedlach, co stwarza niebezpieczeństwo dla pieszych. Wskazywali na problemy związane z niewystarczającą infrastrukturą rowerową czy faktem, że piesi przechodzą przez ulicę na czerwonym świetle - informują przedstawiciele Metropolii.

Opracowywany w GZM Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej ma wyznaczać kierunki działania samorządów w tym obszarze. "Dobra mobilność to ludzie, którzy ją tworzą. Nie tylko mieszkańcy, ale i pracownicy samorządów. To od współpracy wszystkich grup zależy, czy będziemy w stanie tworzyć miasta bardziej przyjazne mieszkańcom. Obok dużych inwestycji w kolej czy centra przesiadkowe, równie ważna jest skuteczna kooperacja na każdym szczeblu" - wskazuje przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

