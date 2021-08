Śląskie pomoże Małopolsce w przygotowaniu remontu linii Sucha Beskidzka – Żywiec

Samorząd woj. śląskiego będzie współfinansował opracowanie dokumentacji potrzebnej w II etapie rządowego programu Kolej Plus, pod kątem starań o dotację do rewitalizacji odcinka linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka – Żywiec. W większości odcinek ten przebiega przez woj. małopolskie.

W poniedziałek radni woj. śląskiego przyjęli m.in. zaproponowaną przez tamtejszy urząd marszałkowski uchwałę ws. udzielenia woj. małopolskiemu pomocy finansowej przeznaczonej na współfinansowanie opracowania wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Sucha Beskidzka - Żywiec celem usprawnienia połączenia Kraków - Żywiec".

Projekt ten, który przeszedł do drugiego etapu Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej "Kolej +" do 2028 r., wymaga na obecnym etapie przygotowania takiego opracowania. Kwota pomocy woj. śląskiego dla woj. małopolskiego pod kątem jego sfinansowania ma wynieść 83 tys. zł.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu poniedziałkowej uchwały Sejmiku Woj. Śląskiego, region ten zobowiązał się do pokrycia 25 proc. kosztów wykonania wstępnego studium dla połączenia Sucha Beskidzka - Żywiec, którego koszt wynosi 332,1 tys. zł.

Rewitalizacja odcinka linii nr 97 Sucha Beskidzka - Żywiec to jeden z pięciu wniosków woj. małopolskiego do programu Kolej Plus. Pozostałe (również znalazły się w drugim etapie programu) to budowa nowych połączeń: Kraków - Myślenice, Kraków - Niepołomice, Kraków - Olkusz oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 108 i 110 na odcinku Gorlice - Jasło jako usprawnienie połączenia Kraków - Jasło.

Z woj. śląskiego w II etapie programu Kolej Plus znalazło się kilkanaście projektów. Zdecydowana większość z nich dotyczy obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i wiąże się z projektem Kolei Metropolitalnej (w tym wypadku środki na przygotowanie wymaganych studiów planistyczno-prognostycznych zapewnia GZM).

Obecnie, po wycofaniu dwóch projektów, Metropolia kontynuuje prace dot. 6 projektów liniowych (mają one usprawnić połączenia na trasie kilku gmin z miastem wojewódzkim, czyli Katowicami) oraz 7 punktowych (poprawiających dostępność kolei w ramach jednej gminy). Wstępne studia dla nich powstają łącznym kosztem 3,9 mln zł brutto od maja br.

Pozostałe zgłoszone projekty z terenu woj. śląskiego zakładają rewitalizację linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała (prace koordynuje stowarzyszenie subregionu południowego z liderem Bielskiem-Białą), budowę przystanku Wodzisław Śląski Centrum (miejscowy magistrat) oraz "połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami" (urząd marszałkowski).

W marcu br. Sejmik Woj. Śląskiego zdecydował o przekazaniu 750 tys. zł dotacji miastu Bielsko-Biała na studium odbudowy linii 190 do Skoczowa (szacunkowo pokryje to ok. 50 proc. kosztów dokumentu). Środki dotyczące dokumentacji dla punktowej inwestycji w Wodzisławiu-Śląskim zabezpieczały na początku br. tamtejsze powiat i miasto.

W kwietniu br. Sejmik Woj. Śląskiego zabezpieczył natomiast 2 mln zł na przygotowanie wstępnego studium dla budowy połączenia kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami w programie Kolej Plus: w br. 1,6 mln zł, a w 2022 r. - 0,4 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl