Śląskie: Ponad 110 tys. wniosków o tarczę antykryzysową w oddziałach ZUS w regionie

Ponad 110 tys. wniosków o wsparcie w ramach rządowej tzw. tarczy antykryzysowej wpłynęło dotąd do oddziałów ZUS w woj. śląskim. Blisko 85 tys. dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek, ponad 22 tys. - świadczenia postojowego.

Jak poinformowała w czwartek regionalna rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla woj. śląskiego Beata Kopczyńska, w ciągu pierwszych dwóch tygodni kwietnia do sześciu oddziałów ZUS w regionie wpłynęło 110,5 tys. wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej: najwięcej, ponad 26 tys., do oddziału w Sosnowcu, a 22,6 tys. wniosków - do oddziału w Rybniku.

"Największym zainteresowaniem wśród oferowanych rozwiązań tarczy antykryzysowej cieszy się zwolnienie z opłacania składek. O taką formę pomocy stara się ponad 84,5 tys. mieszkańców województwa" - podała Kopczyńska.

"Skorzystają z niej te firmy, które do ubezpieczeń społecznych zgłosiły nie więcej niż 9 pracowników oraz samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 15 681 zł, czyli trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia" - wskazała regionalna rzeczniczka ZUS.

O świadczenie postojowe stara się 20 tys. 275 przedsiębiorców prowadzących jednoosobową firmę oraz 1784 osób na umowach cywilnoprawnych. Kwota tego świadczenia - 2080 zł - jest nieoskładkowana i nieopodatkowana. Warunkiem otrzymania świadczenia jest zawarcie umowy cywilnoprawnej, bądź założenie firmy przed 1 lutego 2020 r., a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać 15 681 zł.

"W przypadku samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1,3 tys. zł" - przypomniała Kopczyńska.

Jak zaznaczyła, niezależnie wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie czy są to duże firmy, czy jednoosobowe działalności, mogą skorzystać z ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej. W woj. śląskim o takie wsparcie wystąpiło 4 tys. płatników.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach tarczy antykryzysowej, trzeba złożyć wniosek. Formularze są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Można je złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, wysyłając druki tradycyjną pocztą lub złożyć osobiście w placówce ZUS - do skrzynki z napisem "Tarcza antykryzysowa".

"Zachęcamy do składania wniosków za pośrednictwem PUE: to najszybsza i najwygodniejsza forma składania dokumentów" - podkreśliła Kopczyńska. Jak podała, przedsiębiorcy w regionie najczęściej korzystają z właśnie z tej formy składania dokumentów. Ponad 76 proc. wniosków ws. tarczy, które złożono do śląskich oddziałów ZUS, wpłynęło poprzez PUE.