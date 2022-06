Śląskie: Ponad 15 mln zł na modernizację torowiska w Świętochłowicach

Kosztem ponad 15 mln zł, do sierpnia 2023 r. Tramwaje Śląskie zmodernizują torowisko na ul. Katowickiej w Świętochłowicach, przy granicy miasta z Chorzowem. W poniedziałek spółka podpisała umowę z wykonawcą prac i zapowiedziała kolejne inwestycje modernizacyjne.

Wcześniej Tramwaje Śląskie przebudowały już torowiska w Chorzowie - do granicy ze Świętochłowicami. Teraz finansowane z unijnych środków inwestycje będą kontynuowane w tym mieście.

"Chcemy gruntowanie przebudować fragment torowiska wbudowanego w jezdnię ulicy Katowickiej, co pozwoli nam w nadchodzącym projekcie w nowej perspektywie kontynuować inwestycję na tzw. Mijance i dalej do centrum miasta oraz na Zgodę (dzielnica Świętochłowic - PAP)" - wyjaśnił w poniedziałek prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule "zaprojektuj i buduj". Przygotowanie dokumentacji projektowej i pozyskanie niezbędnych zgód zajmie do pięciu miesięcy, a prace budowlane - kolejne dziewięć.

Przebudowa obejmie ok. 360-metrowy fragment ul. Katowickiej od granicy z Chorzowem do skrzyżowania z ul. Żołnierską, gdzie powstanie w sumie ok. 720 metrów nowego pojedynczego toru wraz z siecią trakcyjną. Prace obejmą też modernizację infrastruktury podziemnej i drogowej.

Obecny przy poniedziałkowym podpisaniu umowy na modernizację torowiska prezydent Świętochłowic Daniel Beger ocenił, iż jednym z największych atutów tego miasta jest lokalizacja, zaś komfort życia mieszkańców powiązany jest z możliwością szybkiego i skutecznego przemieszczania się do miast ościennych.

"Stawiamy na rozwój infrastruktury drogowej, której nieodłącznym elementem są również torowiska tramwajowe. Ten konkretny fragment jest tym istotniejszy, że inwestycja Tramwajów Śląskich pokrywa się z naszymi planami dotyczącymi rejonu tzw. Mijanki" - skomentował Daniel Beger.

