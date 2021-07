Śląskie: Ponad 15 mln zł z programu „Dobry Start” już na kontach rodziców

Ponad 15,3 mln zł na wyprawkę szkolną dzieci w ramach programu „Dobry Start” trafiło już na konta rodziców z woj. śląskiego – poinformowała w środę rzeczniczka ZUS w woj. śląskim Beata Kopczyńska. W całej Polsce rodzice otrzymali już blisko 119 mln zł.

W pierwszej kolejności pieniądze trafiają do rodziców i opiekunów, którzy złożyli wnioski na początku lipca. Wypłacono już 51,3 tys. świadczeń w województwie śląskim na kwotę 15 mln 387 tys. zł. To drugi wynik w Polsce na tle wszystkich województw. Obecnie największa liczba świadczeń wypłacona została mieszkańcom województwa mazowieckiego, gdzie wypłacono 52,5 tys. świadczeń na kwotę 15 mln 738 tys. zł.

W całym kraju wypłacono już ponad 396,6 tys. świadczeń w ramach programu "Dobry Start" na kwotę blisko 119 mln zł. Zasilanie rachunków bankowych osób, które złożyły wnioski o świadczenie 300 plus, nabiera tempa i rodzice oraz opiekunowie na kolejne przelewy mogą liczyć jeszcze w tym tygodniu - zapewnia ZUS.

Świadczenie przysługuje raz w roku na uczące się dziecko, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami. W tym roku obsługą i wypłatą świadczeń 300 plus, w ramach programu "Dobry Start", zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać tylko elektronicznie poprzez: Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia, od początku lipca do końca listopada.

Wszystkie Oddziały ZUS w województwie śląskim uruchamiają specjalne mobilne punkty ZUS na terenach miast i gmin. Podczas takich spotkań pracownik ZUS pomoże w założeniu profilu PUE, jak też w wypełnieniu wniosku online. Terminy dyżurów ZUS znaleźć można na stronie internetowej www.zus.pl, w zakładce "Dobry Start".

"Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych ekspertów w mobilnych punktach ZUS, zarówno po to, by założyć profil PUE i jak i złożyć wniosek o 300 plus. W tym celu prosimy rodziców, by zabrali ze sobą swój dowód osobisty, jak też by mieli przy sobie numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza. Muszą też mieć przy sobie numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą z niepełnosprawnością" - przypomina rzeczniczka.

