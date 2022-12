Śląskie: Ponad 20-metrowa sportowa ściana wspinaczkowa stanie w 2023 r. Bytomiu

W działającym od ponad roku na terenie dawnej kopalni Rozbark w Bytomiu Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych Skarpa Bytom w przyszłym roku ma stanąć 22-metrowa zewnętrzna ściana wspinaczkowa. Zaplanowano ją w miejscu, gdzie niegdyś stał kopalniany komin.

Kompleks ścian wspinaczkowych w zabudowaniach dawnej kopalni Rozbark w Bytomiu działa od listopada ub. roku. W budynku urządzono ok. 3 tys. mkw. ścian o wszystkich stopniach trudności.

Prowadzone przez klub sportowy Skarpa Bytom przy wsparciu funduszy unijnych przedsięwzięcie służy m.in. uratowaniu położonych blisko centrum miasta, efektownych pokopalnianych budynków i daniu im nowego życia poprzez utworzenie w nich kompleksu zapewniającego infrastrukturę dla miłośników i zawodników wspinaczki sportowej.

W czasie prac przy tworzeniu Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych w lipcu 2019 r. zawalił się wolnostojący komin. Początkowo, w ramach rewitalizacji planowano jego częściową rozbiórkę z powodu złego stanu technicznego i wykonanie w pozostałym wnętrzu niecodziennej ściany wspinaczkowej. Na podstawie ekspertyz nadzór budowlany zdecydował jednak o wyburzeniu komina.

Ostatecznie w tym miejscu zbudowana zostanie od podstaw zewnętrzna sportowa ściana wspinaczkowa, przystosowana do organizacji zawodów rangi międzynarodowej. Jak zapowiedział prezes klubu Skarpa Bytom Dobromir Bujak, wysokość nowej ściany wyniesie blisko 22 metry.

"Nigdzie w Polsce nie ma kompleksu, w którym wspinacze mogą zmierzyć się z tak wysoką i niemal całkowicie przewieszoną ścianą. Chcemy, by mogli z niej korzystać od połowy przyszłego roku, jeszcze przed wakacjami" - zadeklarował Bujak. "Ogromna powierzchnia wspinaczkowa będzie robiła wrażenie na przejeżdżających ulicą Chorzowską" - dodał.

Ulica Chorzowska to jedna z głównych arterii Bytomia, obecnie widać z niej odnowione efektowne budynku dawnej kopalnianej kotłowni i maszynowni szybu Bończyk. W ich wnętrzach zabudowano ściany wspinaczkowe o łącznej powierzchni 3 tys. mkw.

Skarpa zapewnia, że to infrastruktura dla każdej grupy wiekowej i we wszystkich kategoriach zaawansowania: są drogi o stopniach trudności od 3 do 9, strefy z liną, strefy boulderowe, strefy trenażerowe, strefy typu speed i strefy rekreacji.

Ściany w kompleksie umożliwiają treningi m.in. w trzech konkurencjach olimpijskich: wspinaczce na czas, w boulderingu i w prowadzeniu (w linie). Cała infrastruktura - w części pod warunkami związanymi z bezpieczeństwem - jest ogólnodostępna. Prócz zawodników i hobbystów obiekt służy m.in. młodzieży z klasy wspinaczki w bytomskiej szkole sportowej. Jest też strefa zabawy dla dzieci.

We wnętrzach są też m.in. sauny służące odnowie biologicznej. W kompleksie urządzono też zaplecze noclegowe i gastronomiczne, wraz z kawiarenką na ostatnim piętrze z widokiem na panoramę Bytomia

Od września ub. roku działa strefa zewnętrzna kompleksu: niższe zewnętrzne ściany wspinaczkowe, tor parkurowy, tor do biegów terenowych (OCR), tor typu ninja warrior, siłownia zewnętrzna, strefa typu crossfit i budynek szkoleniowo-noclegowy.

Kompleks powstał łącznym kosztem ponad 23 mln zł w ramach pięciu różnych projektów, dofinansowanych przez Unię Europejską, resort sportu i bytomski samorząd. Koszt głównego projektu rewitalizacyjnego oszacowano na 11,5 mln zł, z czego 7,8 mln zł zapewnił Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-20. Ogółem środki unijne to ok. 16 mln zł; a koszt strefy zewnętrznej - 4 mln zł.

Rewitalizacja tej części zabytkowych zabudowań zamkniętej w 2004 r. kopalni Rozbark w Bytomiu ruszyła cztery lata temu. W październiku 2018 r. klub Skarpa otrzymał dofinansowanie w konkursie śląskiego RPO, dotyczącym rewitalizacji obszarów zdegradowanych w centralnej części woj. śląskiego, które zapewniło zasadniczą część środków na wykonanie prac.

Przedsięwzięcie nazwano "Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni Rozbark wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej".

Z innych zabudowań byłej kopalni Rozbark już kilka lat temu zrewitalizowano dawną cechownię. Stała się siedzibą Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. Są tam trzy sale baletowe, sala widowiskowa na niemal 200 miejsc z mobilną widownią, kawiarnia, pomieszczenia biurowe. W dawnej siedzibie administracji kopalni działa hotel dla artystów.

